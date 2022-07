Alonso: "Ocon ha sido bastante agresivo en la primera vuelta"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) apuntó este domingo que el octavo puesto logrado en el Gran Premio de Hungría "está bien, después de mucha lucha", al mismo tiempo que aseguró que su compañero de equipo, Esteban Ocon, fue "bastante agresivo" para defender su posición ante el asturiano.

"Cada punto cuesta. Salíamos en buena posición, pero nos ha costado sumar puntos. El octavo puesto está bien, después de mucha lucha. La lluvia al final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos", analizó Alonso en declaraciones a Dazn.

El piloto asturiano cruzó la línea de meta de Hungaroring en octavo lugar, por delante de su compañero de equipo, que sin embargo, defendió ante Alonso con firmeza su posición durante la salida. "He tenido que levantar en las curvas uno, dos y cinco, fue bastante agresivo en esa primera vuelta. Levanté y así no nos tocamos, al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno", relató el español, que destacó que "lo importante es estar cerca de Mclaren".

Sainz: "Hay que analizar las paradas en boxes"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) achacó este domingo a la falta de ritmo el mal resultado cosechado en el Gran Premio de Hungría, en el que finalizó en cuarta posición, al mismo tiempo que confesó que "hay que analizar" el asunto de las paradas en boxes, porque les "han costado tiempo" en el trazado de Hungaroring.

"Quizá la estrategia sea lo de menos, no teníamos ritmo en ninguna condición y compuesto de neumáticos. Estas temperaturas nos han afectado para mal, hemos sufrido mucho con todos los compuestos. No había ritmo con ningún compuesto", insistió el madrileño en declaraciones a Dazn.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Día difícil para todo el equipo. Con temperaturas más bajas y estas condiciones de pista no éramos bastante rápidos para luchar. Hay cosas que aprender de hoy. Nos reagruparemos y volveremos más fuertes tras el parón.



??https://t.co/bacjaGN8sn



-#CarlosSainzpic.twitter.com/hFDHn6iJYI — Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 31, 2022

Sainz partía desde la segunda plaza en la parrilla y finalmente fue cuarto en Hungaroring, después de dos paradas muy lentas en boxes y una estrategia errónea de la escudería italiana, que dejó escapar una gran oportunidad de recortar puntos a Max Verstappen, actual líder del Mundial. Sin embargo, el neerlandés se hizo con la victoria, ampliando su ventaja sobre Charles Leclerc hasta los 80 puntos.

El español lamentó que este domingo fuera Red Bull el que "metía medio segundo" a Ferrari. "El frío ha cambiado la situación, hoy eran ellos los que nos metían un buen margen por vuelta. Los Mercedes también han ido rápidos. Esta claro que la primera y la segunda parada nos han costado tiempo, es algo que hay que analizar, pero a parte de eso no había ritmo", comentó sobre los 'pit-stop' de Ferrari.

"La salida ha sido buena, he estado cerca de pasar a Russell, pero hemos tenido peor degradacion, incluso con la goma media. Hoy no había ritmo y con un 'pit-stop' mejor podría haber hecho 'overcut' y habría sido diferente", lamentó Sainz.