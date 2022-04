Alonso: "Nos están pasando cosas de película"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que les están pasando "cosas de película" en el comienzo de temporada, como el toque de este domingo con el alemán Mick Schumacher en la primera vuelta del Gran Premio de Emilia-Romaña que le ha obligado a abandonar la carrera, aunque ha apelado a pensar con optimismo en próximas citas.

"Otra vez tuvimos bastante mala suerte por factores que no estaban en nuestras manos, como que Mick nos tocase o nos acariciase, porque tampoco fue ni un golpe fuerte. Nos destruyó el coche por completo. Son cosas que parecen de película pero que nos están pasando todas ahora en este inicio de temporada", señaló en declaraciones a DAZN.

¡Menudo momentazo! La reacción de Fernando Alonso al trompo de Leclerc en el micrófono de #DAZN ??



El "vaya finde" del final lo resume todo... @alo_oficial#ImolaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/NuTE44DxNo — DAZN España (@DAZN_ES) April 24, 2022

Además, el asturiano cree que la amenaza de la lluvia pudo haberle dado oportunidades en carrera de no haberse retirado. "Había oportunidades con las condiciones cambiantes que estamos viendo. Cuando sales en el medio también pueden pasar más cosas. Ayer vimos que todo el mundo se toca en la salida, pasa de todo; son coches indestructibles, menos el nuestro, que acaba por romperse a pedazos. Ahora ya no se puede hacer nada. Hay que pensar en positivo y en Miami será una carrera mejor", manifestó.

A pesar de todo, Alonso invitó a pensar en el próximo Gran Premio de Estados Unidos. "Hay que pensar en la siguiente, todavía quedan 19 carreras. El año pasado después de Imola teníamos un punto solamente, el año había empezado de manera negativa y acabamos el año superbien y fuerte. Espero que podamos repetir eso", finalizó.

Sainz: "Es una pena, no se puede hacer mucho más"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado su abandono en la primera vuelta del Gran Premio de Emilia-Romaña, en el que un toque con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en la segunda curva de Imola le ha condenado, y ha asegurado que ha dejado "todo el espacio" necesario para que el oceánico pudiese pasar.

"Es una pena. Los dos coches no hemos salido muy bien, los McLaren han salido muy rápido y nosotros nos hemos quedado un poco. En la primera curva he conseguido recuperar posición, he dejado todo el espacio que he podido a Daniel y se ve que se ha subido al piano, ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho más", señaló en declaraciones a DAZN.

Respecto al hecho de verse superado en la salida por los dos McLaren, el madrileño reconoció que deben "analizarlo", aunque no le preocupa en exceso. "Tenemos que analizarlo, porque McLaren y Red Bull han salido claramente mejor que nosotros. Pero da igual, era una carrera larga todavía, aunque te pasase un McLaren tenía 63 vueltas para pasarlo", subrayó.

"No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1, que Ricciardo se ha debido de subir, le ha debido escupir, con la mala suerte de que me ha dado a mí. Más espacio no le podía dar", concluyó.