Alonso asegura que no tiene problemas con Hamilton: "Le pediré disculpas"

Fernando Alonso pide perdón a Lewis Hamilton. En la rueda de prensa previa a la carrera de Zandvoort, el piloto español receonció que esos comentarios llegaron en un momento "en caliente" y que no piensa eso realmente del británico, tras llamarle "idiota" tras el accidente de la primera vuelta del GP de Bélgica. "Lewises un campeón y una leyenda. Cuando dices algo en contra de un piloto británico, tiene una gran repercusión en los medios de comunicación", lamentó el dos veces campeón Mundial de Fórmula 1.

Aseguró que se disculpará personalmente con Hamilton cuando llegue el momento, ya que ha revelado que no había tenido tiempo para pedirle perdón directamente. Opina, ya en frío, que el británico no tiene "mucha culpa" del accidente en ese momento. "Para ser sincero, después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta. Estamos todos muy juntos", señaló Fernando Alonso.

El futuro piloto de Aston Martin explicó que el calentón le pasó factura: "No pienso eso, es algo que se dice con el calor del momento. Pero como he dicho, no pienso nada de lo que dije en ese momento. Hay hechos que demuestran completamente lo contrario. Tengo un enorme respeto por él".

Con sinceridad, Alonso explicó que, muchas veces, los pilotos sueltan cosas por antena que realmente no piensan. "El calor y la adrenalina del momento es la clave. Luchando por estar entre los dos primeros o los tres primeros, me hizo hacer esos comentarios que no debería de haber dicho", expresó el español.

Por último, el piloto asturiano aprovechó el momento para plantear un asunto a preguntarse: el de la radio. "Como he dicho, el único deporte que saca esto es la Fórmula 1. En el fútbol, en el tenis o lo que sea, puedes tener tus momentos de intimidad con tu equipo", concluyó Alonso.