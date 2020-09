Zidane: "Son dos puntos perdidos, nos faltó acierto"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que a su equipo le ha faltado "acierto" ofensivo en el empate sin goles en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, en un estreno en LaLiga Santander que le deja, en general, satisfecho.

"Siempre vamos a por el partido, son dos puntos perdidos. Nos ha costado hacer ocasiones, sobre todo en la segunda parte. En general, fue buen partido porque defensivamente no concedimos nada, pero nos faltó un poco de acierto arriba", comentó en rueda de prensa.

No obstante, aseguró estar "contento" del partido. "En general, lo que hicimos lo hicimos bien defensiva y ofensivamente. Nos ha faltado gol, claridad arriba, cuando hemos tenido ocasiones de gol en la primera parte. Jugamos bien 40 minutos. En la segunda parte nos ha faltado crear ocasiones. Pero en general estoy contento", aseguró.

Pese a esa falta de acierto, no quiso cambiar de dibujo y meter más delanteros. "No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar al punta, pero si metes dos delanteros cambia el dibujo y no quería hacerlo. Había que meter jugadores de banda, y es lo que hicimos", explicó.

De ahí que no tirara de un Luka Jovic con el que cuenta. "No, no me ha decepcionado (en entrenamientos). Tenemos un equipo, jugadores, tengo que elegir. Hoy he elegido así. No tengo nada contra ningún jugador", argumentó.

"Dominamos, entramos bien al partido, tuvimos dos o tres ocasiones y luego es verdad que físicamente faltó, pero es normal bajar un poco el ritmo. Hemos tenido solo un amistoso antes de entrar a esta Liga. Poco a poco vamos a ir a mejor", auguró.

Preguntado por Varane, hombre clave en la parte negativa en la 'Champions', en la eliminación ante el City, le defendió pero en colectivo.

"Hoy, todos en defensa lo han hecho bien. No hemos concedido ocasiones, solo un tiro a puerta. Concedimos muy poco y es fruto de todos los jugadores, que defienden muy bien. Vamos a trabajar para hacer las cosas mejor", concluyó.