Waterpolo/Selección.- Miki Oca: "Da rabia perder una final pero ahora puede ser un estímulo"

"Cuando no ganas, ¿qué haces? ¿Te hundes o dices, oye, habrá que echarle algo más? Pues de eso se trata"

El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, aseguró que haber perdido la final del reciente Europeo ante Países Bajos puede ser ahora un "estímulo" de cara al Mundial de Doha que las españolas abrirán este domingo contra China, en la fase de grupos, y en el que buscarán el oro y mejorar la plata de la última edición de Fukuoka 2023.

"Así es la competición, y claro que da rabia perder una final pero creo que puede ser hasta un estímulo, para apretar ahora más los dientes e ir a esta competición a poner lo que no pudiste poner en la anterior. Es lo que sentimos todos", aseguró en una entrevista a Europa Press.

Oca reconoció, junto a la piscina de entrenamiento del CAR de Sant Cugat (Barcelona), que la vida del deportista es gestionar victorias y derrotas. "La competición es esto; hay competiciones que ganas y está estupendo, pero las que no ganas, ¿qué haces? ¿Te hundes o dices, oye, habrá que echarle algo más? Pues de eso se trata", aseguró.

De cara a Doha 2024 el objetivo es el de siempre; el oro. "El primer objetivo siempre es estar entre los mejores y a partir de ahí, evidentemente, ganar. Claro que queremos ganar, pero bueno, sabemos lo que es una competición y estar entre los mejores siempre es un buen premio, a partir de ahí, lo más arriba posible", pidió.

En un año "movido" con Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos, el equipo español quiere seguir en esta cita mundialista en las medallas. "El equipo ha trabajado muy bien y estamos con la ilusión con la que estamos siempre al principio de cada competición. Sabemos que tenemos muchos equipos delante que tienen capacidad para estar en el podio, para coger medallas, y nosotros también", reconoció el seleccionador.

La fase de grupos empezará contra China, rival asequible sobre el papel, con Grecia y Francia completando el grupo. "Tenemos el primer partido con China, el segundo partido con Grecia y el tercer partido con Francia. Aquí, en esta primera fase, vamos a pelear todos por coger una primera plaza que te da un acceso directo a cuartos de final. Además de eso, el que queda primero siempre tiene unos cuartos de final contra un segundo de otro grupo, con lo cual, teóricamente, más asequible", manifestó.

"Dicho esto, también es cierto que la experiencia nos demuestra que todas las cábalas que se hacen al principio de la competición al final siempre salen todas revueltas, siempre todas cambiadas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es centrarse en jugar cada partido, en hacerlo lo mejor posible cada partido, e intentar ganar todos los partidos, y a partir de ahí vamos a ir viendo cuál es el rival que se nos pone delante", aseguró Oca.

A Francia y Grecia las ganaron en el reciente Europeo de Eindhoven, pero el técnico no quiere pensar en que ya esté todo hecho. Todo lo contrario. "Otra de las cosas de la que somos conscientes es eso, que sí que es cierto que tanto a Francia como a Grecia hace poco que las hemos visto y hemos jugado con ellas y hemos ganado los partidos, pero también somos conscientes de que cada partido es diferente. La competición es diferente, tenemos que poner los pies en el suelo y entender que muy probablemente los partidos que nos encontremos contra estos mismos rivales no van a ser como los que fueron", argumentó.

"No sé si nos hemos ganado el respeto de los rivales o no, lo que sí que creo que esa mentalidad que tú estás mencionando de no tener miedo ahora es la que hay que tener en la competición. Oye, chicas, yo no sé quién va a ser el primero del grupo, el otro o quién, pero nosotros tenemos que ir a ser primeras del grupo y a ganar al que se ponga delante. Y si somos segundas del grupo, pues a ganar al que se ponga delante igualmente. Tenemos que ir cada partido a dar lo mejor de nosotras y somos conscientes de que sea quien sea el rival que se ponga delante, se puede ganar", afirmó contundente.

Preguntado por las favoritas, apuntó además de a España a Estados Unidos y Países Bajos. "Pero no se puede menospreciar por supuesto ni a Italia ni a Hungría ni a Grecia. En el último Mundial cae Estados Unidos en cuartos contra Italia. Y Grecia, pese a que en el Europeo nos salió un muy buen partido y nos salió todo rodado, si nos vamos a encontrar otra vez apostaría al 100% de que va a ser un partido diferente. Y también tenemos claro que, pese a que hemos perdido ante Países Bajos (dos finales recientemente), si se presenta otro partido será otro partido y hay que jugar. Eso es lo que tenemos que tener en mente", concluyó.