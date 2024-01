VÍDEO: Tenis/Australia.- Rafa Nadal se pierde el Abierto de Australia por lesión

"Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets"

El tenista español Rafa Nadal sufre un microdesgarro en un músculo, que se produjo durante el partido ante Jordan Thompson en cuartos de final del torneo de Brisbane, y no participará en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, reconociendo además que "no" se siente "preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets".

"Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como sabéis, me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión, y eso es una buena noticia", señaló en la red social X.

Además, el balear cree que, en su estado, es imposible "competir al máximo nivel". "Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", apuntó.

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y, como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada", añadió.

Por último, el de Manacor hizo un balance positivo de sus primeros partidos del año en el continente oceánico. "Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo", concluyó.

