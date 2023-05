Vela.- La 19ª PalmaVela decide a sus vencedores en una apretadísima jornada final

El viento se hizo de rogar este domingo en la bahía de Palma pero no impidió que el Comité de Regatas diese el bocinazo de salida para una emocionante jornada final de la PalmaVela, que coronó a sus campeones en una decimonovena edición con 110 barcos de 20 nacionalidades, en catorce categorías participantes.

Los vencedores de la 19ª PalmaVela son: "Galateia" (Maxi A), "Stormvogel" (Maxi B), "Elena Nova" (ORC 0-1), "Scamp Three" (ORC 2), "Immac Fram" (ORC 3), "Just the Job" (ORC 4-5), "Ffinally" (ORC Sportboat), "Smerit" (ORC A2 0-3), "Blaumarina I" (ORC A2 4-5), "Team Balearia RCNP" (J80), "Capa" (Dragón), "Seljm" (6 Metros), "Marigan" (Época) y "Little Thila" (Espíritu de Tradición).

No hubo sorpresas entre la flota de Maxi A. El "Galateia" de Chris Flowers, que cuenta con David M. Leuschen a los mandos, selló su cuarta victoria parcial. Los Maxi B también terminaron sin cambios en cabeza y el "Stormvogel" de Ermanno Traverso pudo confirmar su triunfo con una segunda posición en la última prueba.

En la división de cruceros de mayor eslora, ORC 0-1, el "Elena Nova" de Christian Plump y Javier Sanz revalidó el título de la PalmaVela este domingo después de firmar un tercero empatado con el "Urbania" de Tomás Gasset. En ORC 2, la última jornada provocó un vuelco en el podio, resultando vencedor de la general el "Scamp Three" de Maciej Gnatowski, que partía desde la tercera posición del podio provisional. En la clase ORC 3, el empate con el que partían los dos equipos de cabeza se resolvió a favor del "Immac Fram".

La disputa de la última prueba en la bahía supuso la entrada en juego del descarte para la flota de ORC 4-5, lo que permitió al "Just The Job" de Scott Beattie deshacerse del cuarto puesto anotado ayer y recuperar la primera posición de forma definitiva.

Además, en la división Sportboat, el "Ffinally" de John Walker se despidió de esta edición con dos victorias parciales que le facilitaron el triunfo final. Otra de las clases en la que la última jornada se saldó con cambios en el podio fue ORC A2 0-3, donde la victoria se la adjudicó el barco que ocupaba ayer la segunda posición, el "Sopu Tres" de Jorma Nuutinen.

Mientras, "Tem Balearia RCNP", "Seljm" y "Capa" fueron los vencedores en monotipos en el área Alfa del campo de regatas para los J80, Dragón y 6 Metros. Por otro lado, "Marigan" y "Little Thila" vencieron en Época y Espíritu de Tradición.