Tenis/Roland Garros.- Sara Sorribes se queda como única superviviente española en Roland Garros

La castellonense Sara Sorribes se quedó este jueves como la única representante española en la cuadro femenino de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de imponerse con autoridad a la croata Petra Martic (6-4, 6-1), mientras que Aliona Bolsova cayó eliminada ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (6-3, 6-4).

Sorribes superó por primera vez la segunda ronda en el 'grande' parisino y por segunda vez en su carrera jugará un tercer partido tras haberlo hecho en el Abierto de los Estados Unidos de 2021. El objetivo ahora será estar en sus primeros octavos de final de un evento de esta magnitud, aunque enfrente tendrá a la kazaja Elena Rybakina, cuarta cabeza de serie, actual campeona de Wimbledon y finalista a principios de año en Australia.

La jugadora de Castellón, número 132 del ranking mundial, firmó un partido muy sólido pese a las complicadas condiciones, a las que se supo adaptar mejor que Martic, 38 del mundo y que tenía el aval de haber sido cuartofinalista en París en 2019. Sin embargo, la croata estuvo negada con su servicio y llegó a acumular 37 errores no forzados, por la decena de la española, que añadió 19 golpes ganadores.

El primer set estuvo marcado por la debilidad con los servicios, sobre todo con los segundos de cada uno, lo que se reflejó en siete roturas. Martic sólo ganó un juego, el único del partido, con su saque y lo pagó ante la castellonense, que ganó dos, entre ellos el que cerró el parcial. A partir de ahí, todo fue más fácil para Sorribes, que se mantuvo sólida y que rompió en el segundo parcial todos los saques de la croata para sellar su billete a la tercera ronda sin problemas.

En cambio, no tuvo tanta suerte su compatriota Aliona Bolsova, 'lucky loser' que puso fin a su aventura en Roland Garros ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que se impuso en dos mangas por 6-3, 6-4. La jugadora nacida en Chisinau supo rehacerse a un mal inicio de encuentro, pasando de 4-0 a 4-3 y saque, pero no le pudo dar continuidad y cedió el primer set, mientras que en el segundo volvió a ir a remolque y no pudo equilibrar un 'break' cuando acababa de igualar el choque (3-3).