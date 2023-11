Tenis/Davis.- Feliciano López: "Nadal retirándose junto a Alcaraz en la Davis emocionaría a cualquier aficionado"

El director de las finales de la Copa Davis, Feliciano López, tiene claro que una hipotética retirada de su compatriota Rafa Nadal en la competición el año que viene, compartiendo pista y equipo con Carlos Alcaraz "emocionaría a cualquier aficionado al tenis".

"Nadal junto a Alcaraz para retirarse en la Copa Davis es algo que emocionaría a cualquier aficionado de tenis. Tener a Rafa y a Carlos juntos en el equipo español es un momento con lo que seguramente estarán soñando mucha gente", comentó Feliciano López a Europa Press durante el viaje en el que RENFE trasladó el trofeo de la Copa Davis desde Madrid hasta Málaga, ciudad donde se celebrarán las finales.

El extenista toledano, compañero de equipo en la competición del de Manacor, no esconde que le gustaría volver ver a ganar algo grande al exnúmero uno del mundo antes de su hipotética despedida de las pistas. "Verle levantar su decimoquinto Roland Garros en París sería un sueño para mí. Para mí sería increíble y creo que realmente lo merece, pero depende de muchos factores", indicó.

"Rafa ha dicho recientemente que está muy contento y progresando en sus entrenamientos y en su preparación, pero también que todavía no sabe cuándo va a llegar el momento que él quiere", apuntó el extenista toledano.

Feliciano López no duda de que si el ganador de 22 'Grand Slams' "está a su 70-75 por ciento de nivel físico va a dar mucha guerra porque es demasiado bueno". "Al final en tierra batida, si Rafa está medianamente bien no veo realmente tantos jugadores que le puedan ganar. Me haría mucha ilusión verle ganar y competir porque es injusto que un deportista como él se tenga que ir sin poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al tenis", sentenció.