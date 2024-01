Tenis/Australia.- Carlos Alcaraz: "No sentí que tuviera ningún bajón en el partido"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este jueves que no sintió que tuviera "ningún bajón" durante su partido de la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante el italiano Lorenzo Sonego, del que valoró el nivel que ofreció en la Rod Laver Arena para llevar el partido hasta cuatro sets.

"No sentí que tuviera ningún bajón en el partido. En el 'tie-break' del segundo set él empezó a jugar increíble y creo que hizo grandes restos después de buenos primeros servicios por mi parte", expresó Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano no escondió que "probablemente" podría haber hecho "algo más" en ese desempate que se terminó llevando el de Turín, al que dio todo el mérito porque "al nivel al que jugó fue realmente alto". "Tuve mis oportunidades y no las aproveché, pero tenía que seguir adelante y comenzar mejor en el tercer set como hice. Creo que no tuve bajones en el partido", reiteró.

Ahora, Alcaraz se va a medir por alcanzar por primera vez los octavos de final en Melbourne con el joven chino de 18 años Juncheng 'Jerry' Shang al que no conoce "mucho", pero del que cree que está "jugando bien" porque en Hong Kong llegó a las semifinales, eliminando a Francis Tiafoe y cayendo "en tres sets" ante Andrey Rublev.

"Tiene el nivel y debo estar concentrado y poner en la pista mi mejor tenis. Nunca he jugado contra él, ni tampoco he entrenado, veré algún partido suyo obviamente para conocer algo de su juego. Por lo que he visto me parece un jugador increíble y que está listo para tener buenos resultados. Prepararé lo mejor posible el partido", advirtió.