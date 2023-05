Un surfista se enfrenta a 40 latigazos, 5 años de prisión y el sacrificio de una cabra en Indonesia

Un surfista australiano se enfrenta a una durísima y surrealista condena en Indonesia por cometer agresiones contra un guardia de seguridad y un pescador de la zona, agravadas por el hecho de ir borracho.

Las autoridades del país indonesio encontraron a Bodhi Mani Risby-Jones, un joven de 22 años de edad en la habitación de su hotel en estado de embriaguez y desnudo en la provincia de Aceh (Indonesia), una región en la que está vigente la Ley Sharia, una ley islámica que prohibe beber alcohol, la homosexualidad, el adulterio o los juegos de azar, entre otras cosas, según apunta el 'Daily Mail'.

El individuo ha sido acusado de agredir a un guardia de seguridad en el cuello, según el 'Sydney Morning Herald', y, posteriormente, a un pescador al que tiró de su moto provocándole una fractura ósea y 50 puntos de sutura en una pierna. Los hechos desataron el enfado de los lugareños que trataron de entrar en el hotel del joven australiano por la fuerza. "Me golpearon muchas veces en el suelo, la gente me pateó la cabeza", relata el surfista. Además, los vecinos de la zona intentaron incendiar el hostal donde se alojaba como represalia.

La familia del pescador pide 60.000 dólares australianos (unos 35.000 euros) por los daños. Suhardi Fleno, el jefe de la aldea, confirmó que latradición local exige que el resort proporcione una cabra para que sea sacrificada por los aldeanos. El acusado podría recibir 40 latigazos en público y pasar hasta 2,5 años en la cárcel si fuese juzgado por la ley islámica. Sin embargo, si lo es por la justicia ordinaria podría ser condenado a hasta 5 años de cárcel.

"Estábamos en la piscina y teníamos una botella de vodka libre de impuestos. Sólo bebí un trago, sólo uno. Y luego estuve surfeando mucho el día anterior, así que tuve una insolación, no bebí suficiente agua. Así que fueron muchas cosas", justificó el australiano."Me siento como si no fuera yo mismo, como si estuviera casi poseído. No fue una buena sensación", explicó el surfista en declaraciones a 'ABC News'.