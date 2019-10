La RFEF se apoya en el auto: "Tenemos legitimidad para hacer ofertas a los clubes asociados"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mostrado su satisfacción tras conocer el Auto emitido por el Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid asegurando que tienen "legitimidad para hacer ofertas", sobre los derechos audiovisuales, a los clubes asociados de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

"La Justicia ha vuelto a dar la razón a la Real Federación Española de Fútbol frente a demandas de entidades patrocinadas y subvencionadas por La Liga, en este caso la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hasta la fecha, la RFEF ha ganado todas las demandas que han presentado estas entidades", indica el ente presidido por Luis Rubiales.

La Justicia explicó que la RFEF no tiene "ni titularidad originaria, ni tampoco puede imponer una obligación forzosa de ceder tales derechos", pero valoró positivamente el Auto porque afirma que sí tiene tiene "legitimidad para instar a los clubes a que pidan la autorización para los encuentros televisados y también para hacer ofertas a los clubes integrados en las asociaciones".

"También ha dicho que la RFEF no solo no abusa de su posición ni se extralimita en sus funciones en relación con la retransmisión de partidos, sino que si no lo hiciese de esta manera estaría incumpliendo la normativa", continúa el comunicado del ente federativo.

"Hoy ha sido el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid el que ha resuelto desestimar íntegramente medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Liga Nacional de Fútbol Sala, con condena en costas a ambas entidades", finaliza el escrito.