Gales suma su primer triunfo

La selección de rugby de Gales alejó la posibilidad de verse condenada a la "cuchara de madera", tras sumar su primera victoria en la presente edición del Seis Naciones al imponerse a Italia por 17-29 en el Olímpico de Roma.

Tras caer en las tres primeras jornadas ante Irlanda, Escocia e Inglaterra, el XV del Dragón llegaba a la capital italiana anclado en la última plaza de la clasificación y con la posibilidad real de hacerse acreedor de la temida "cuchara de madera", que se otorga al último clasificado.





