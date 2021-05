Regreso histórico de Simone Biles

La legendaria gimnasta estadounidense Simone Biles regresó anoche a la competición después de 19 meses en Indianápolis y lo hizo por la puerta grande al completar un Yurchenko Double Pike durante su participación victoriosa en el Clásico Estados Unidos.

Ninguna otra gimnasta había realizado ese movimiento. La campeona mundial y olímpica, de 24 años, generó tanto impulso que dio un par de grandes saltos al aterrizar antes de mostrar también su alivio y satisfacción por lo conseguido.

Apareciendo en su primer torneo de gimnasia desde octubre de 2019, la medallista de oro olímpica de 2016 impuso de nuevo su dominio.

En la barra de equilibrios recibió una puntuación de 14.850 y siguió con un ejercicio de suelo aún más eléctrico con un remix del tema principal de "The Fast and the Furious: Tokyo Drift". De nuevo encabezó la lista con una puntuación de 14.250.

Como señaló USA Gymnastics, dos de los movimientos realizados fueron nombrados en honor a Biles. Sin embargo, el momento más importante llegó en el tercer evento.

Biles intentaba un Yurchenko Double Pike, un movimiento que nunca había sido realizado por una mujer en competición, y lo consiguió.

"Solo estaba pensando: hazlo como cuando entrenas. No trates de exagerar en nada, porque tengo una tendencia tan pronto como levanto la mano a dominar las cosas", declaró Biles a la cadena NBC después del torneo. "Estoy orgullosa de cómo salieron las cosas, aunque fue un poco difícil".

El Yurchenko Double Pike es uno de los movimientos de mayor grado de dificultad en la gimnasia. Lleva el nombre de la gimnasta soviética Natalia Yurchenko, y consiste en que la atleta llega al caballo con una pirueta de espalda, para luego hacer un doble giro con las piernas estiradas.







Si Biles lo consigue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este verano, el movimiento recibirá su nombre. Biles lo ha practicado durante años y, aunque sabe que es peligroso, por fin lo ha mostrado en una competición oficial.







El evento final de la noche, las barras asimétricas, fue el único en el que Biles no tuvo la mejor puntuación, debido a una caída en medio de una rutina.







Incluso con un puesto 15 en las asimétricas, Biles se impuso con una puntuación total de 58.400.







Biles intentará convertirse en la primera mujer que gana medallas de oro olímpicas consecutivas desde que lo hizo Vera Caslavska en 1964 y 1968.







Con la presencia de Biles asegurada en el Equipo Olímpico de Estados Unidos, los otros lugares permanecen en el aire, aunque Jordan Chiles, segunda en esta competición, está haciendo méritos para unirse en Tokio a su amiga y compañera de entrenamientos.







La joven de 20 años demostró que su victoria en la Copa de Invierno en febrero no fue casualidad. Chiles terminó segunda en el total (57.100) detrás de Biles y estuvo entre las cuatro primeras en cada uno de los aparatos.







DiCello quedó en tercer lugar, impulsada por una victoria en las barras. La joven de 17 años estaba en la lista para llegar a los Juegos Olímpicos hace un año, pero dijo que la decisión de llevar los juegos a 2021 debido a la pandemia de COVID-19 la ayudó porque le dio tiempo para agregar dificultad a sus rutinas necesarias para destacar en un campo talentoso y concurrido.







Al igual que le sucedió a la campeona mundial de 2017 Morgan Hurd, de 19 años, que también busca estar este verano en Tokio