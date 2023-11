El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, celebró este jueves que los datos constaten actualmente que cuentan con "un equipo competitivamente solvente" y tiene claro que el reto de los Juegos Olímpicos de París del año que viene se presentan "ilusionantes viendo la tendencia de rendimiento".

"Ha sido un año tremendamente importante, no sólo por haber tenido la mejor actuación en un Mundial sino porque estamos entre los tres o cuatro países con mejores datos que dicen que el nuestro es un equipo competitivamente bastante solvente", apuntó Chapado en un desayuno informativo con medios.

Para el dirigente, el atletismo nacional ha tenido "un subidón tremendo desde 2015" que le hace estar "en sus mejores niveles de la historia" y producto en buena parte por haber hecho "una apuesta valiente por el alto rendimiento", en donde tiene que ver "el impulso tremendo" que ha supuesto la puesta en marcha del 'Team España Elite', que tiene en cuenta a aquellos deportistas y equipos con posibilidades objetivas de conseguir una plaza entre los ocho mejores en los Juegos y un podio en los Juegos Paralímpicos.

Todo ello hace aumentar el optimismo para un 2024, marcado por los Juegos Olímpicos de París, aunque Chapado advierte que para la RFEA "todos los campeonatos son importantes" y por ello serán los y las atletas las que decidan. "Sobre todo que los de altísimo nivel elijan su itinerario y en qué se centran, es lo que priorizan la Dirección Deportiva y el Área de Alto Rendimiento", puntualizó.

"Todo está muy condensado y es muy complicado. Hay un Europeo y unos Juegos y los atletas tendrán que elegir bien, y luego está lo que nadie controla que son las lesiones y los estados de forma. Cada atleta puede planificar libremente, pero la densidad del año hará que el 30 de junio la temporada acabe para los que vayan a los Juegos", indicó.

En lo deportivo, valoró positivamente que vayan a ser en la misma franja horaria que España, la cercanía o las mismas condiciones climatológicas. "Y en los Juegos que ha habido en Europa hemos tenido mejores resultados. Viendo la tendencia de rendimiento debe ser ilusionante, pero esto es deporte y dependerá de los estados de forma o las lesiones. Desde Río 2016, los resultados a nivel mundial han sido mejores y ahora hay más nombres para asignar potenciales medallas", detalló con una sonrisa.

Además, "pese a los buenos resultados" de este 2023, no olvida que hay "muchos grandes atletas" que no han estado en las grandes citas como Asier Martínez, Ana Peleteiro, Mariano García o el recientemente nacionalizado Jordan Díaz, pero que también "han emergido otros con grandes posibilidades como Tessy Ebosele, María Vicente o Fátima Diame". "Tenemos variedad, muchos nombres y otros en los que no estamos pensando ahora y que pueden surgir", remarcó.

Una de las grandes bazas podría ser la marchadora María Pérez, doble campeona del mundo el pasado verano y que actualmente está parada por una lesión que es la que más preocupa a Chapado. "Es un pilar tremendo para el relevo (mixto, nueva prueba olímpica), pero soy optimista por los médicos que la rodean y la capacidad de superación que tiene. Viene de un éxtasis en el 2023 y también debe saber gestionar las emociones", expresó.

"VAN A SER DOS AÑOS EXCITANTES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"

"La marcha es trascendental para nuestro atletismo viendo la historia y el nivel de nuestros deportistas, es un objetivo estratégico clave y sus resultados traen recursos y medios para todo el atletismo", defendió el dirigente sobre una modalidad que corre el riesgo de no estar en el programa olímpico de Los Angeles 2028, aunque esta posibilidad, de momento, "nunca se ha planteado".

Sí hubo "una reclamación" por parte del COI para que la prueba larga de 50 kms se convirtiese en una mixta para tener "la igualdad de pruebas y participación", una novedad que no ha gustado demasiado entre los marchadores españoles, pero que Chapado considera que "será atractiva porque los relevos atraen a los aficionados y emocionante" y que además se disputará "en un escenario único".

El presidente de la RFEA aseguró que lo positivo de que Gallur vaya a acoger la última cita del World Indoor Tour porque puede hacer que vayan "atletas importantes" y resaltó que vayan a afrontar "dos años excitantes en organización de eventos" como la Copa de Europa de Naciones de Madrid de 2025, sin olvidar, más a largo plazo, el posible Europeo en Pista Cubierta en 2026, o una candidatura de Barcelona para el Mundial de 2029. "Me consta que la apuesta es firme, pero es complicado porque habrá grandes ciudades aspirantes", aclaró.

Por otro lado, se mostró satisfecho por haber sido elegidos por segundo año consecutivo, "que no había pasado nunca", como la mejor federación europea, y que estén entre las seis nominadas de World Athletics. "Es un reconocimiento al trabajo del atletismo nacional", declaró.

También se refirió a que hayan tenido más de 800 eventos en el calendario nacional porque "nunca" habían tenido tantos, pero no escondió que esto también "supone un riesgo futuro para poder sostenerlo", y destacó "la apuesta por el futuro" del organismo en usar la "innovación en la tecnología"

Sobre los nuevos estatutos recientemente aprobados, manifestó que son "progresistas y están alineados con la Ley del Deporte y con World Athletics". "Creo que es marco regulador va a ser referencia y es importante tenerlo para ir adelante", añadió, calificando de "realmente bueno" la actual situación económica de la RFEA.

Además, recordó que ganaron el concurso para guiar a SEGITTUR en temas relacionado de turismo deportivo en cuatro eventos, entre ellos el Maratón de Valencia, porque "prestigia y aumenta la reputación de la RFEA", y que también tienen un "proyecto deportivo" en la Agenda Urbana del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y que están yendo con "atletas de altísimo nivel a colegios del entorno rural a promocionar el atletismo y la actividad física".

"Para nosotros es importante que la gente practique actividad física. El 'running' no hay que aprenderlo ni comprar material y está en un 'boom' social. Aparte de que nos da ingresos importantes, nos repercute en el número de niños que están en las pistas", prosiguió Chapado sobre el aumento de carreras populares en España.

Finalmente, el exsaltador admitió que el "análisis de las emociones de los espectadores puede ayudar a mejorar la experiencia dentro y fuera de la pista, pero siempre manteniendo siempre la esencia del deporte" y que este puede provocar que "surjan nuevos eventos".