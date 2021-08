Rahm y Thomas comparten liderato con tres golpes de ventaja

El español Jon Rahm y el estadounidense Justin Thomas entregaron sendas tarjetas firmadas de 63 golpes (-8) al completar la primera ronda del torneo Northern Trust, ATP Tour, que les permitió compartir el liderato con tres impactos de ventaja. Rahm, que volvía a la competición después de haber superado su segundo positivo de covid-19, el último que le costó perderse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el equipo español, mostró su mejor nivel de juego al estar perfecto con ocho birdies que repartió en ambas mitades del recorrido.

Thomas hizo nueve birdies, pero cometió un bogey, en el par 4 del hoyo 15, que le impidió tener también un recorrido perfecto en el Liberty National Golf Club, de Jersey City (Nueva Jersey), donde se disputa el torneo. El estadounidense Harold Varner III ocupó el tercer lugar con un registro de 66 golpes (-5), mientras que otros seis jugadores, encabezados por su compatriota Robert Streb, compartieron el cuarto puesto.

There's a reason he is No. 1 in the ??@JonRahmpga matches @JustinThomas34's first round 8-under 63. pic.twitter.com/jL04TpAdvs