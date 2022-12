Queralt Castellet se cuelga el oro en la prueba de Copper Mountain

La 'rider' española Queralt Castellet se impuso este viernes en el primer halfpipe FIS de Copa del Mundo 22-23 disputado en la estación americana de Copper Mountain.

La medallista olímpica de plata en Beijing'22 certificó su gran momento de forma ya en la primera ronda marcando 89,75 puntos que le otorgaron un sólido primer puesto, en una estación de Colorado en la que la española acumula ya cuatro podios.

?? ¡Primera! ????@q_castellet consigue la victoria en la Copa del Mundo de Half Pipe en Copper Mountain con la gran bajada de la primera ronda ??



Enhorabuena Queralt, ¡vamos #spainsnow! ???? @iberdrolapic.twitter.com/w94kOjKC4S — RFEDI (@RFEDInv) December 16, 2022

En Copper Mountain, Castellet se había subido al cajón en tres ocasiones (bronce en 2021, oro en 2019 y tercera en 2013) y ahora, un oro en un inmejorable arranque de curso. La primera ronda fue magistral, con un enorme pipe con 7 metros de profundidad (entre la base y el coping).

Los trucos realizados por la de Sabadell fueron un switch backside 5, switch frontside 7, frontside 5 con muchísimo aire, backside 9 y frontside 7 para acabar. La española estuvo acompañada en el podio por la canadiense Elizabeth Hosking con 88,75 y la japonesa Mitsuki Ono (85).

"He pasado mucho frío hoy pero estoy tan feliz que ya ni me acuerdo de eso, la victoria lo vale todo. Este pipe está en buenísimas condiciones y me siento muy bien después de esa primera ronda en la que lo he planchado todo consiguiendo una puntuación que me ha permitido arriesgar mucho más en las siguientes, a pesar de que no me han salido como esperaba para superar los 90 puntos. Es un resultado que me da confianza para el resto de temporada y especialmente para los Mundiales", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.