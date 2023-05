Polémica por el regalo de un robot de cocina en la Carrera de la Mujer

El regalo de un robot de cocina a la ganadora de la Carrera de la Mujer de Madrid, en la que se congregaron 32.000 participantes, ha suscitado una polémica en las redes sociales a raíz de un comentario de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', calificándolo de "machista", y ante el que la organización del evento ha respondido con un comunicado oficial negando las acusaciones.



Ángela Rodríguez, número dos de la ministra de Igualdad Irene Montero, criticó el obsequió con un robot de cocina a la ganadora "y al resto productos 0%". "Si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza. El problema no es lo 'rosa' sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo. Hacen falta más carreras aún", declaró.



Su comentario, que encontró apoyos y críticas en redes sociales, fue respondido este lunes por la organización de la Carrera de la Mujer a través de un comunicado: "En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid no es el organizador de la Carrera de Mujer, y no da premios ni regalos a los participantes. Los regalos los ofrecen los patrocinadores de la propia prueba. En este caso, el robot de cocina no era un premio, era un regalo, como otros tantos que los patrocinadores han dado tras la prueba. La organización, el único premio que entrega, son los trofeos", aseguran.



Aun así, la organización "lamenta si alguna mujer ha podido sentirse ofendida" y subrayan que el hecho "puede haberse visto desde una perspectiva sesgada que pueda generar controversia".



"Pedimos disculpas pero consideramos que es un producto que no tiene carácter sexista y que es ideal para cualquier deportista que quiere mejorar sus hábitos nutricionales y tanto hombres y mujeres pueden cocinar alimentos no procesados en menos tiempo y de una manera muy sencilla".



Por último, la organización dice estar concienciada con "la lucha por la erradicación de cualquier estereotipo sexista" y que precisamente por esta razón continuamente realizan "un ejercicio de autocensura para evitar que cualquier regalo o marca patrocinadora pueda generar comentarios negativos".