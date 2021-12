Cs pide al Gobierno que aclare su decisión "sectaria" de cerrar Navacerrada

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas pidiendo explicaciones "lógicas" al Gobierno por el cierre de la estación de esquí en la vertiente segoviana de Navacerrada al entender que se trata de una decisión "ideológica y sectaria" y un ataque más a Castilla y León.

La procuradora de Cs de las Cortes de Castilla y León por Segovia Marta Sanz ha acudido a la Cámara Baja para exigir que el Ejecutivo aclare los motivos por los que ha decidido clausurar las pistas de esquí en Segovia y no las de Madrid: "El calentamiento global para el Ministerio de Transición Ecológica solo está en Segovia y no en Madrid", ha ironizado.

"Los ciudadanos de Castilla y León no somos más que nadie pero tampoco menos", se ha quejado en declaraciones a los periodistas frente al Congreso después de que el grupo parlamentario naranja haya registrado estas cuestiones preguntando, entre otras cosas, qué solución van a dar a las 30 familias afectadas por el cierre y al centenar de empleos perjudicados.

También quieren saber por qué el Gobierno omite en esta medida que han adoptado, ha señalado Sanz, que la ley por la que se creó el parque natural en 2013 contemplaba ya las estaciones de esquí y la bola del mundo.

Para la procuradora de Cs, todas las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo en las comunidades donde no gobierna el PSOE son sectarias y ha argumentado que aunque en Madrid, en manos del PP, no se han clausurado las pistas, el Gobierno sabe que cerrando las segovianas "darían por cerrada la estación al completo" ya que, según ha dicho, no sería viable mantenerla solo con dos pistas abiertas.

Marta Sanz ha estado acompañada por el diputado Juan Ignacio López Bas, que es quien ha tramitado estas preguntas y que ha insistido en las críticas al Gobierno al lamentar que haya aprovechado la finalización de la concesión para impedir la actividad en las pistas.

"¡Qué tiene qué ver!", ha exclamado al recordar que el hecho de que la Justicia haya solicitado las medidas cautelares para cerrar las pistas "refuerza la idea" de que no se está cumpliendo la legalidad de manera estricta.

El pasado mes de marzo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales anunció que no renovaba la concesión de las pistas de la vertiente segoviana, dando un plazo a la empresa para desmantelar las instalaciones hasta el 30 de octubre pero que, sin embargo, decidió abrir la temporada.

Ahora y una vez denegadas las medidas cautelarísimas para impedir la apertura de las pistas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tendrá que resolver si la administración autonómica es la competente para ordenar desmantelar esta parte de la estación, como afirma Parques Nacionales, o no lo es, como declaró el propio Gobierno castellanoleonés.