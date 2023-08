Paula Grande, campeona de España de Tiro, sin Mundial porque la compañía aérea le pierde la carabina

La campeona española de carabina, la riojana Paula Grande, se va a perder el campeonato del mundo de tiro olímpico, que se disputa en Baku (Azrbaiyán), al no poder contar con su carabina que se ha extraviado en un vuelo.



Grande, que este viernes debía haber disputado la prueba de equipos mixtos, llegó a Baku con el resto del equipo español el pasado martes (17 de agosto) pero en el aeropuerto comprobó que no tenía ni su maleta ni la carabina, ha explicado a EFE.



Tras reclamar a la compañía alemana Lufthansa, con la que habían volado, el jueves recibió el equipaje, pero no la carabina.

Una de sus últimas opciones para los JJOO

El estuche con el que va el arma lleva un localizador GPS, ha relatado, "y los datos que daba es que seguía en Alemania" y aunque ha reclamado a la compañía aérea "lo que me dicen es que al ser un arma debe volar con una persona, con lo que me plantean que vaya a Frankfurt a buscarla" y "creo que no va a llegar de ninguna manera a tiempo de la competición".



De hecho, al margen de las reclamaciones que estudiará contra la compañía, ahora su principal planteamiento es que "por lo menos me la puedan mandar a Madrid" dado que se trata de un arma de precisión personalizada para ella.



El que Grande no pueda participar en el Campeonato del Mundo supone un "palo" deportivo para una tiradora que estaba prácticamente ante una de sus últimas opciones para lograr una plaza para los próximos Juegos Olímpicos y había demostrado estar en buena línea para conseguirlo con su reciente actuación en la Copa del Mundo, también en Azarbaiyan, donde logró el nuevo récord de España, con 634,3 puntos.