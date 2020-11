Orlando Ortega, en COPE: "Si soy campeón olímpico, voy a hacer lo que Manolo Lama me pida, ya está. Firmado"

A nueve meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo la tregua en LaLiga Santander nos ha permitido conocer en una edición de 'No me toques los Juegos' a uno de los deportistas más ambiciosos y que más se ha hecho querer entre los aficionados españoles de los últimos años: el atleta Orlando Ortega.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, rompió a llorar cuando Manolo Lama le puso el himno de España tras conquistar la medalla de plata en los 110 metros valla: "Ese fue el momento de más emoción durante toda la competencia, el haber escuchado el himno de España en esos momentos. Lo que más quería es que el himno de España se escuchara en todo el estadio. Al final, Manolo me puso el himno, y en ese momento me relajó tensión, porque era lo que quería", confesó Orlando este domingo en la entrevista concedida a Ángel García.

"Lo celebramos en la piscina de la Villa, no dormí esa noche, estuvimos disfrutando, fue impresionante", recordó.

Orlando tiene claro que, tras conquistas otros éxitos como un bronce en los Europeos de Berlín o en el reciente de Doha, "cuando me refiero que quiero más, es que quiero el oro olímpico".

Y preguntado por ¿qué hará Orlando Ortega si ese oro se cumple?, el atleta respondió con claridad: "Si soy campeón olímpico, voy a hacer lo que Manolo Lama me pida. Lo que pida, ya está. Firmado".

"Mi abuela, que no está, me cuida en cada carrera; es mi mayor motivación"

En esta edición especial de 'No me toques los Juegos', Orlando echó la vista atrás, a su Cuba natal, con emoción: "Muero por volver a estar con ese pueblo tan hermoso, siempre están pendientes de mis competiciones".

Y no sólo porque las circunstancias le impidan verse con sus seres queridos en el continente americano, sino por el recuerdo permanente de sus abuelos: "Vengo de una familia muy deportista, siempre ha luchado por estar siempre entre los mejores deportistas nacionales. Mi abuela no está, pero me cuida en cada carrera desde donde esté, y para mí es mi mayor motivación. Para mí, aunque no esté, mi abuela lo es todo, empecé a practicar atletismo por ella".

En Londres 2012 compitió con Cuba. Cuatro años después, lo hacía para España: "Para mí es un orgullo llevar el nombre de España en cada competición, en cada carrera. Aquí he podido crecer como atleta y lograr todos los objetivos, y por eso soy Orlando Ortega".

Y confesó, entre otras cosas, que durante su estancia en la Residencia Blume, de 2016 a 2018 tuvo "una etapa de mi vida en la que aún no me lo creo. Estaba en la Blume, no sé si era por la ansiedad de estar tanto tiempo en una habitación encerrado, que sí es cierto, no es que todos los días comía pizza, pero hasta cinco veces por semana sí".