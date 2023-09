La NFL reconoce el interés por concretar partidos en el Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, reconoció este domingo que la liga analiza las opciones para realizar partidos de temporada regular en España y Brasil en un futuro.



"España y Brasil son dos mercados fuertes y lo más importantes, son mercados que interesan a los equipos. Es importante unirse a los lugares donde los equipos están construyendo su base de fanáticos", afirmó O'Reilly a la cadena ESPN.

