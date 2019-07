Muere el boxeador ruso Maxim Dadáshev tras sufrir una lesión cerebral en pleno combate

El boxeador ruso Maxim Dadáshev ha muerto este martes tras sufrir graves lesiones cerebrales en el combate que disputó el pasado 19 de julio en Estados Unidos con el puertorriqueño Subriel Matías.

Según informó la agencia RIA Nóvosti, Dadáshev murió cuatro días después de la operación de trepanación a la que fue sometido para subsanar los daños causados por el hematoma cerebral.

Fuentes cercanas al boxeador oriundo de San Petersburgo informaron de que el corazón de Dadáshev, de 28 años, no pudo superar la brutal paliza que recibió a manos de Matías y la posterior intervención quirúrgica.

This is absolutely heartbreaking to watch. RIP Maxim Dadashev ��



pic.twitter.com/Dn8WRcWyw0