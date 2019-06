Michel Platini: "Sé lo que no hizo Infantino para que yo volviera al fútbol"

El francés Michel Platini, expresidente de la UEFA e inhabilitado del fútbol hasta el próximo mes de octubre, cargó contra uno de sus hombres de confianza y actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que achaca no haber hecho nada desde su posición para que pudiera "volver al fútbol" y al que no ve "creíble" en su cargo.

"Sé que Infantino se vio con Michael Lauber (Fiscal General de la Confederación Helvética) en julio de 2015. Todos son amigos, entre Zurich y Berna, esa es la gran amistad, pero no puedo imaginar, después de todo lo que hice por Infantino, que él actuase en mi contra", señala Platini en declaraciones recogidas por 'L'Equipe' tras un encuentro con prensa europea, apuntando que se puede añadir a su frase que lo dice "sonriendo".

En este sentido, el exmandatario remarca que no tiene "ninguna acusación" contra el que fuera una de sus manos derechas en la UEFA. "Pero sé, por otro lado, lo que no hizo para que yo volviera al fútbol", advierte.

"Cuando fui absuelto por los tribunales suizos (en mayo de 2018), pudo haber pedido a la Comisión de Ética de la FIFA que suspendiera mi condena, y no lo hizo", añade Platini, que no ve importante que este órgano del ente rector del fútbol sea independiente. "La Comisión de Ética la designa el presidente de la FIFA, Blatter ayer, Infantino hoy", zanja.

El francés considera al suizo "muy buen jurista y un muy buen secretario general". "Pero no tiene ninguna legitimidad, no es creíble como presidente de la FIFA. Ha 'vomitado' sobre la FIFA durante diez años, todos saben que la criticó durante diez años. ¿Cómo puede promover el fútbol femenino cuando siempre se ha burlado de él?", resalta.

"Vino a verme a mi oficina con (Ángel María) Villar (entonces vicepresidente de la UEFA) para explicarme que iba a postularse como candidato. Antes, había hecho todo lo posible para hacerme presidente de la FIFA, trabajó duro para mí para que lograse los apoyos de los presidentes de las federaciones, porque conmigo al frente de la FIFA, se veía a sí mismo presidente de UEFA", recuerda Platini.

Sin embargo, parece que todo cambió "cuando se dio cuenta de que estaba 'muerto'" debido a sus "problemas" y que le llevaron a su inhabilitación. "Y decidió postularse como presidente de la FIFA. Yo, veía más bien como un billete para Salman Al Khalifa como presidente y a él como secretario general porque, repito, es un muy buen secretario general", indica.

Este próximo mes de octubre terminará su sanción de cuatro años por un "pago desleal" en 2011 al por entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter. "Ni siquiera me alegrará que termine la sanción, porque nunca me he sentido inhabilitado, pero para el mundo del fútbol, volveré, si la FIFA no encuentra algo para extender la sanción... No sé qué voy a hacer, sólo quiero que mi nombre ya no esté sucio y que los que me dañaron lo paguen", subraya.