Mariano García, en COPE: "Sabía que podía ser campeón del mundo de 800 y a más de un compañero se lo dije"

Felicitamos en el 'Km42' de 'El Partidazo de COPE' con Mariano García, medalla de oro en los 800 metros en el Mundial de atletismo de pista cubierta en Belgrado, que nos cuenta cómo vivió la final: "Estoy reventado. Tuve que darlo y llegué muerto a meta, no me dejé nada en la pista. En los entrenamientos me veía que estaba para todo, para una carrera lenta o rápida. Fue una carrera rápida, empezaron como locos y tuve calma, y poco a poco pasé para delante porque sabía que podía atacar a falta de 150 metros, que es lo que hice".

El atleta español reconoció que tenía muy buenas sensaciones de cara a la final y pensaba que podía llevarse una medalla de oro que todavía no ha asimilado: "Sabía que podía ser campeón del mundo de 800 y a más de un compañero se lo dije. Si no sueñas por ganar, no te presentes a la carrera. De momento no lo he asimilado, lo tengo que hacer poco a poco. Esto no se puede parar. Hemos conseguido esto pero si queremos conseguir más, hay que seguir trabajando".

