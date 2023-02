Los Chiefs, campeones de la Superbowl LVII liderados por el MVP Patrick Mahomes

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes conquistaron este domingo un Super Bowl apasionante al derrotar a los Philadelphia Eagles de remontada en la segunda mitad (35-38). Este es el segundo título en cuatro años para unos Chiefs que perdían 24-14 al descanso y que se llevaron el título pese a que Mahomes volvió a sufrir problemas en el tobillo. Fue una noche de ataques despiadados, de ofensivas demoledoras, de puntos y más puntos con jugadas increíbles por ambos equipos en un combate furioso entre dos equipos formidables.

Mahomes, ya con un hueco entre los grandes 'quarterback' de todos los tiempos, acabó con 21 de 27 en pases para 182 yardas con tres pases de anotación sin sufrir intercepciones. Frente a él planteó una fascinante batalla el joven Jalen Hurts, sensacional con 304 yardas (27 de 38 en pases) y un pase de anotación pero, sobre todo, arrollador a la carrera con 70 yardas de acarreo y tres 'touchdown' con su sello (récord en un Super Bowl). Los Chiefs se mostraron apabullantes en una segunda mitad en la que consiguieron puntos en todos sus 'drive'.

Filadelfia dominó el ritmo durante la primera parte pero su defensa se derritió tras el descanso. Los Eagles se unieron a los Atlanta Falcons (2017) como el único equipo que ha perdido un Super Bowl tras ir ganando por al menos 10 puntos al descanso (balance histórico de 26-2).

Si había dudas sobre cómo iba a lidiar Hurts con la presión de un Super Bowl, el joven las despejó de inmediato. En un primer 'drive' fantástico de 75 yardas, el mariscal de campo, con un aplomo asombroso, encontró con claridad al receptor DeVonta Smith y supo alternarlo con el juego de carrera de Filadelfia. Hurts culminó su excelente presentación firmando el primer touchdown de los Eagles (7-0).

Los Chiefs no acusaron para el golpe. Mahomes, recuperado de sus problemas en el tobillo -firmó un acarreo de 8 yardas en su primer 'drive'-, conectó desde el principio con su socio favorito, Travis Kelce. También apareció el corredor latino Isiah Pacheco pero el empate llegó con la especialidad de la casa de los Chiefs: pase de Mahomes y recepción de Kelce (7-7). Aunque las defensas se recuperaron poco a poco, este vibrante primer cuarto reservó una sorpresa final cuando Harrison Butker de los Chiefs estrelló en el poste un 'field goal' de 42 yardas.

Las emociones fuertes continuaron al comenzar el segundo periodo. Con Filadelfia a 45 yardas de la zona de anotación, Hurts se sacó de la chistera un larguísimo pase que, prácticamente caído del cielo, agarró A.J. Brown para sellar un espectacular 'touchdown' (14-7). Hurts tiró de magia con ese pase pero, cinco minutos después, fue protagonista por un grave error. Con los Eagles en su yarda 45, el balón se le escapó de las manos -primera pérdida para Hurts en estos playoffs- y Nick Bolton dio las gracias por semejante regalo y aprovechó ese 'fumble' para igualar el marcador (14-14).

