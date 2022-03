Los atletas rusos y bielorrusos, excluidos de la Diamond League

Los atletas de Rusia y Bielorrusia no podrán competir en las series mundiales de atletismo de la Diamond League tras la reciente invasión de Ucrania, según informaron este jueves los organizadores en un comunicado.

"En la Asamblea General de la Diamond League celebrada este jueves en Belgrado, se aceptó la recomendación de la Junta de que los Atletas Neutrales Autorizados (ANA) -denominación bajo la que compiten los rusos- y los atletas de Bielorrusia sean excluidos de todas las reuniones en el futuro", dijo un comunicado.

