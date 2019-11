Joana Pastrana: "Mi error fue creérmelo y no volverá a pasar"

La boxeadora española Joana Pastrana, que este sábado volverá a subirse al ring frente a la mexicana Katia Gutiérrez en Moralzarzal (Madrid), ha reconocido que su "error" fue creerse la mejor y que eso le llevó a perder el título mundial, pero ha asegurado que "no volverá a pasar" después de haber "subido un par de peldaños" en todos los aspectos de su preparación.

El pasado mes de agosto, Pastrana cedió su corona mundial del peso mínimo tras perder a los puntos frente a la costarricense Yokasta Valle. Fue su segunda derrota, por 15 victorias, en una frenética carrera internacional que comenzó en 2016 y que intentará relanzar a partir de medianoche (00.00 horas) en la Ciudad Deportiva Navafría (23.00 horas).

"Cuando llegas a lo más alto lo que no puedes hacer es creértelo porque viene alguien por detrás y te gana. Eso fue un error por mi parte, única y exclusivamente, que no volverá a pasar. He cambiado mi cabeza y ahora sé que, por muy campeona que sea, siempre va a haber alguien que me pise los talones. Siempre hay que creerse la segunda y que hay otra número uno aunque seas tú. Y si eres la número uno, intentar vencerte a ti misma. Entre la parte física y la mental, en esta preparación he subido un par de peldaños", explicó la madrileña.

En este sentido, subrayó que su derrota ante Valle le ha hecho "más humana". "Si hubiese seguido ganando, la caída podía haber sido peor. Ha llegado en el momento perfecto para poder darme cuenta de mis errores y poder seguir evolucionando como lo estaba haciendo antes", analizó con positivismo.

El combate frente a Katia Gutiérrez determinará quién se convierte en aspirante oficial para pelear en 2020 por el título de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (WMC/CMB). Allí ya espera la alemana Tina Rupprecht, precisamente la otra boxeadora que fue capaz de derrotar a Pastrana hace tres años.

"No pasaron ni diez días cuando me dieron la noticia del combate y en cuanto supe que tenía otro reto enfrente la recuperación mental fue total. Ha sido el combate del que más he aprendido, el que peor sabor de boca me ha dejado. La única opción que tengo para seguir en esto es solucionar todos los errores que cometí. Le hemos dado una vuelta a todo lo que sucedió mal y lo hemos solucionado", garantizó.

A punto de su decimoctavo combate internacional, Pastrana subrayó que "hay que tener objetivos a corto, medio y largo plazo para estar siempre motivada". "Que quiera conseguir el campeonato del mundo no quiere decir que le quite importancia a este paso previo. Quiero volver a ser campeona mundial en 2020, pero soy consciente de que esto es lo que me toca ahora para conseguirlo", resumió.

Ahora, se va a enfrentar a una púgil que "ha sido cinco veces campeona del mundo y no va a desaprovechar esta oportunidad". "Sabemos que lleva mucho tiempo entrenando, que está muy motivada y que viene a por todas", avisó sobre Gutiérrez.

En cuanto a la importancia de pelear en casa, lo ejemplificó con una imagen muy gráfica. "Oigo a la gente, y bastante, sobre todo en el momento del combate cuando estás cansada, das una mano y la gente empieza a gritar. Se fusionan todas las voces gritando tu nombre. Eso lo escucho, lo siento dentro y me da una pila extra para volver a repetir ese golpe por el que te han vitoreado", recordó.

Sobre el desarrollo de su carrera, Pastrana remarcó que "está siendo todo bastante rápido", pero que "es el momento". "Si no lo aprovecho ahora y pienso que todo lo que he hecho me vale, perderé el tiempo. Ya tendré tiempo cuando sea mayor de analizar lo que he hecho. Sé que no soy consciente al cien por cien de lo que estoy consiguiendo, pero sí que lo seré más adelante y para eso quiero lograr lo máximo ahora, en el presente", explicó a sus 29 años.

Hasta la fecha, la boxeadora se siente "bastante contenta con la repercusión" que ha alcanzado a nivel público. "La época dorada del boxeo en España fue hace años y ahora ha vuelto a la palestra con la cara visible de una mujer. Estoy doblemente orgullo por hacer historia en un deporte minoritario y con la cara de una mujer", reivindicó.

Por último, Pastrana no escondió que le "encantaría que hubiera una nueva era dorada en el boxeo español". "Pero soy consciente de que es un proceso lento, no se produce de un combate a otro. Me gusta pensar que es el principio y que yo estoy ayudando a que vuelva esa época. Gracias a plataformas como LaLigaSportsTV queremos que vuelva esa época", finalizó, agradeciendo el apoyo de uno de sus patrocinadores más importantes y que retransmitirá la velada en directo por internet.