La IAAF rectifica y le da el bronce a Orlando Ortega en los 110m vallas en los Mundiales de Doha

El Comité de Apelación de la IAFF ha reconsiderado la petición de la Federación Española de Atletismo y ha aceptado revisar la final de los 110 metros vallas de los Mundiales de Doha, celebrados este martes, adjudicando la medalla de bronce para el español Orlando Ortega.

The jury of appeal reconsidered the case in the 110m hurdles final and in view of the obstruction which impeded @110_ortega, the jury directs that a second ��medal be awarded to Ortega.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ICTREozU8U