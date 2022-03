El himno de Ucrania suena en Belgrado en honor de Mahuchikh

Yaroslava Mahuchikh, de solo 20 años, logró con un salto de 2,02 metros una emotiva victoria en la final de altura de los Mundiales en pista cubierta que regaló al equipo de Ucrania el consuelo de escuchar el himno nacional en el Stark Arena de Belgrado, en plena guerra contra Rusia.

Su vuelta de honor, enarbolando la bandera nacional azul y amarilla, fue seguida con emoción por la delegación ucraniana desde la grada.

Yaroslava Mahuchikh clears 2.02m to win an emotional #WorldIndoorChamps high jump gold for Ukraine ????