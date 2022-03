El gesto de Teresa Perales con una eterna rival ucraniana: "Esto nos puede pasar a cualquiera"

Teresa Perales ha sido protagonista de una historia de la Guerra con final feliz.

Teresa, ganadora de una infinidad de medallas en natación y del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, contó este lunes en El Partidazo de COPE cómo ha ayudado a una eterna rival ucraniana a escapar de las bombas de Rusia contra su país.

Olena Akopyan y Teresa Perales se repartieron muchos de los podios de aquellas pruebas en las que compitieron juntas. Sin embargo, estuvieron mucho tiempo sin saber la una de la otra hasta que coincidieron en los últimos JJPP de Tokio: "Ella es periodista y fue a Tokio como tal. Ahí retomamos el contacto y nos dimos los móviles. Y cuando empezó la invasión, la pregunté qué tal estaba y ahí comenzó todo", explicó Teresa.

Olena vivía en una ciudad a unos 30 kilómetros de Kiev, con su familia: "No sabía ni dónde ayudarla, porque no sabría cómo podría escapar, con silla de ruedas, dos hijos..." Y con la dificultad añadida de que Olena no puede refugiarse en un búnker porque "no son accesibles, así que la mejor manera para ella era huir. Y cuando oyó la primera bomba en su ciudad, cogió a los dos niños. Por suerte, tiene un buen coche".

Y con ese coche, Olena condujo durante 27 horas seguidas hasta llegar a un centro paralímpico de una localidad cercana a la frontera con Polonia: "Es una superviviente, una mamá leona que condujo 27 horas seguidas".

Pero las bombas volvieron a caer

Y el sonido de las bombas volvió a sorprenderles: "Entonces", explica la nadadora española, "ya le hicimos la oferta para que pudiera llegar a España. El miércoles por la tarde llegó a Zaragoza. La Fundación Accem de Aragón nos ha cedido una vivienda para ella".





Ahora, Teresa y Olena se ven todos los días: "A pesar de los trámites, todo está siendo rápido y accesible. Está muy bien que vengan para estar a salvo, pero hay que hacer todo lo posible para que tengan una vida digna. Yo, como madre, me pongo en su lugar".

"Están vendidos en función de lo que les podamos dar. Que no piensen que esto es una deuda, esto es por amistad. Si algo estamos aprendiendo todos es que nos puede pasar a cualquiera, y que tenemos capacidad y medios para reaccionar", reflexionó.