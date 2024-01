Fútbol/Supercopa.- De Jong: "Tenemos que mejorar, contra el Real Madrid estaremos preparados"

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong confesó que el equipo azulgrana necesita "mejorar" después de una mala primera parte contra Osasuna y una segunda "mejor" para lograr el pase a la final de la Supercopa, el domingo contra el Real Madrid.

"Hace mucho tiempo que no ganamos con más de un gol, pero se trata de ganar, jugar bien. Hemos hecho un partido serio, la primera parte no muy buena pero la segunda mejor", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

De Jong, una de las claves del Barça para acercar la victoria en el segundo tiempo, confesó que el equipo avanza en su juego con dificultad pero estará preparado para defender el título en Riad. "Era difícil encontrar espacios, ellos cerraban muy bien. Necesitábamos más movilidad y creatividad. Los cambios nos han ayudado en eso", apuntó.

"Tenemos que mejorar, estamos mejorando, es un equipo nuevo, con bastantes cambios este año, y necesitas tiempo para mejorar y acostumbrarte a los compañeros. Muchas lesiones también y estamos en este proceso. La final contra el Real Madrid es muy bonito. No hemos jugado prórroga, no hay que viajar, estaremos preparados", zanjó.