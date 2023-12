Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "No nos olvidemos de Albania, seguramente es el grupo más difícil"

"Los jugadores de la selección española son de los mejores del mundo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció la poca fortuna en el sorteo de la Eurocopa 2024 con un Grupo B junto a Croacia, Italia y Albania que, "seguramente", sea "uno de los más difíciles", pero se mostró confiado por la calidad de sus jugadores y la progresión de su equipo.

"Seguramente sea si no el más difícil, uno de los más difíciles. Sabiendo también que no es ningún tópico, que aquí estamos grandes selecciones, todos los partidos van a ser complicados, pero evidentemente, vemos que es un grupo que nos va a exigir aplicarnos con nuestras mejores condiciones y ofrecer la mejor imagen", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El técnico riojano quiso hacer mención especial a Albania, para no olvidar que no hay rival pequeño. "No nos olvidemos de Albania que ha quedado primera de grupo por delante de Chequia y Polonia. Ninguna selección querría enfrentarse a Italia, independientemente de los últimos resultados, una selección grande con un gran seleccionador. Les conocemos bien, a Croacia también, que lleva unos grandes resultados", afirmó.

"Vamos con todo el convencimiento, hay que seguir mejorando, ese es el camino. Quedan siete meses, mucho recorrido por delante, estamos pensando ya en el partido contra Croacia, pero en seguir creciendo. Somos optimista porque hemos visto el crecimiento de este equipo y el potencial de estos jugadores de la selección española, que son de los mejores del mundo, en mi opinión", añadió.

Por otro lado, De la Fuente se refirió a la reciente lesión de Gavi para reconocer que siempre puede haber sorpresas y contratiempos de cara la Eurocopa. "Seguro que habrá alguna novedad, esta lesión de Gavi que nos hace daño, esperemos que no haya más, la buena noticia es que siempre hay buenos jugadores para sustituir a los que tengan que ser baja por cualquier circunstancia", terminó.