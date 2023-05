Fútbol/Liga Europa.- Mendilibar: "Sería la leche no seguir, el trabajo está hecho"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, confesó estar aún asimilando el título de la Liga Europa ante la Roma en los penaltis, al tiempo que destacó que "el trabajo" quedó "hecho" como para ganarse la renovación en el banquillo del Pizjuán.

"No sé si me lo creo, pero hemos recibido el trofeo, nos han dado la medalla, parece que hemos ganado. Cuando estemos en vacaciones empezaré a pensar lo que hemos hecho", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico vasco, con poco más de dos meses en el banquillo del Sevilla, explicó los momentos del partido y su ilusión por seguir la próxima campaña en el cuadro andaluz. "Hemos empezado mal, sin buscar espacios, sin sacar centros. Ellos han jugado cómodos. En el segundo tiempo hemos sido más agresivos. Hemos generado más, más centros, más área. Ha llegado el empate y ha sido duro", afirmó.

"La prórroga no se ha jugado casi nada y hemos tenido el acierto de los penaltis. Teníamos claro quiénes tiraban, luego ellos han cambiado el orden. Ahora, a ver venir lo que pasa. De aquí a la Real será disfrutar, y luego imagino que hablaremos. Sí que estoy muy a gusto y voy a estar a gusto. He estado muy bien con los chavales, han cogido rápido lo que yo les pedía. Es una unión muy buena la que hemos tenido, sería la leche no poder seguir. Puede ser, el trabajo está hecho", terminó.