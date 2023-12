Fútbol/Champions.- Xavi Hernández: "Hay que recuperar las sensaciones, no son buenas"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que su equipo está "en mala racha" y con "sensaciones" que "no son buenas", después de la derrota (3-2) este miércoles ante el Amberes en la última jornada de la Liga de Campeones, tras la cual recordó que al menos cumplieron el objetivo de pasar primeros a octavos de final.

"El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro. Hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo, nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aun así, el objetivo estaba cumplido. Estábamos en octavos. Ahora ya sabemos que primeros de grupo, que era importante. Y dicho esto, a mejorar, a ser críticos y, sobre todo, saber que no estamos en una buena racha, pero que esto sigue", añadió.

El preparador azulgrana lamentó otro partido malo de su equipo, lejos de la versión que llegó a lucir no hace tanto para ganar la pasada Liga. "Las sensaciones no son buenas. Sí que es verdad que hemos tenido desgracia al final. Haces el empate a dos, tienes el 2-1 y has generado menos de lo normal, pero aún así podríamos haber sacado algo más. Nada, no hemos estado bien", afirmó.

"Estamos en una mala racha y hay que sacarlo esto delante y a pensar ya en el sábado. El lunes estamos en el sorteo que era nuestro objetivo principal en esta competición, el primer objetivo y estamos en el sorteo como primeros de grupos, o sea que hay que felicitar al equipo que ha hecho bien los deberes", añadió.

Por otro lado, Xavi insistió en la dificultad de la competición europea. "Es difícil, cuesta la Champions, le cuesta a todo el mundo. Hemos ganado en el campo del rival más fuerte, es así, en el campo del Porto. Y cuesta, cuesta fuera de casa, nos está costando y venimos de unos años difíciles para el club pero ahora estamos en octavos de final que era el primer objetivo de la temporada en esta competición", comentó.

"Este es el punto positivo, el punto negativo es que creo que hay que recuperar las sensaciones, el juego, el buen fútbol y este equipo lo ha hecho. Así que, siendo positivo, creo que lo vamos a recuperar", añadió, dispuesto a dar "confianza" a Oriol Romeu después de los errores ante el Amberes en los dos primeros goles.