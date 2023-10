Fútbol/Champions.- Ancelotti: "La competencia en el medio es muy alta, tengo que tomar decisiones que son muy difíciles"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistió una vez más que debe "tomar decisiones muy difíciles" a la hora de configurar su centro del campo titular en cada partido porque "la competencia" en esa zona es muy alta y confesó que sabe que "es bastante sorprendente" que Luka Modric no esté teniendo el papel de las anteriores temporadas, mientras que dejó claro que este martes visitan a un Nápoles, que es "un equipo de mucho nivel" y ante el que espera "repetir lo bueno" de la victoria en Montilivi.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia, que ha mantenido la misma estructura, así que espero un partido competido e igualado porque es un equipo de mucho nivel, con individualidades y con un ambiente le va a empujar mucho. Tenemos que jugar un partido serio, completo, y repetir lo bueno de lo que hicimos en Girona porque creo que se puede sacar algo bueno para este partido", expresó Ancelotti en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico madridista apuntó que lo que quiere tener como "base" del pasado sábado "la actitud del equipo" a la hora de defender "bien". "Para nosotros, en cada partido siempre lo más importante es defender bien porque dejar la portería a cero te da más probabilidad de ganar que de perder", indicó.

Sobre las "dudas" que pueda haber en cuanto al lateral izquierdo, las ve "normales", aunque considera que "son más para la prensa". "Yo lo tengo bastante claro, por suerte", advirtió. "Tengo muchas opciones (en el lateral izquierdo). Mendy ha recuperado porque estaba un poco cansado y listo para jugar, Fran (García) lo ha hecho muy bien y tenemos la posición bien cubierta, con Camavinga incluido", detalló.

"Camavinga es una opción. Es un jugador que puede jugar en muchas posiciones y si le preguntas si prefiere jugar de lateral izquierdo o estar en el banquillo, te dice convencido que de lateral izquierdo. Pero de manera regular, no, tenemos dos laterales izquierdos que nos dan confianza", añadió sobre el jugador francés.

Ancelotti confesó que resulta "bastante sorprendente" que Luka Modric "no tenga el mismo papel que en el pasado". "Jugó el primer partido de Champions, también el derbi y en estos dos últimos partidos no ha jugado porque la competencia en el medio es muy alta. No hay ningún problema con él ni de él con nosotros, le tengo un gran respeto, pero tengo que tomar decisiones que cuestan mucho a todos", subrayó.

El de Reggiolo reiteró que no hay "nada nuevo" sobre la situación del croata, pero que no sabe "cómo explicar" su suplencia. "Solamente es una decisión técnica que ha pasado en estos partidos que puede cambiar mañana o en los próximos partido. Unos días será Modric, otros Kroos, Tchouaméni o Camavinga. Cada partido hay alguien que se queda en el banquillo porque somos siete centrocampistas y sólo juegan cuatro, y cuando juegan cinco me dais palos", zanjó entre risas.

Ancelotti también tiene "claro" si jugará Joselu o Rodrygo Goes ante el Nápoles y alabó el buen rendimiento de Jude Bellingham que "se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo, mostrando todas las cualidades que tiene". "Pero no es importante si alguien le puede considerar como el mejor del mundo, para mí tenemos el mejor equipo del mundo y tenemos que tener esta ilusión y ganas", recalcó.

"ES SEGURAMENTE EL PARTIDO MÁS DIFÍCIL DE ESTA FASE"

Del Nápoles, no esconde que tiene "muy buenos delanteros" como Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia. "El último año demostraron estar a un altísimo nivel, de diferentes características y que lo hacen muy bien porque su calidad y talento es mucho. Osimhen es un atacante potente y muy peligroso y Kvaratskhelia es muy bueno en el uno contra uno", analizó.

El entrenador italiano regresa a Nápoles, "una ciudad maravillosa" de la que fue destituido en 2019 y donde tuvo "momentos buenos y menos buenos" y el "recuerdo de una experiencia positiva". "Este partido es seguramente el más difícil de la fase de grupos y la realidad no es que estemos más habituados a estos partidos, pero la camiseta del Real Madrid pesa para todos, para nosotros de manera positiva y también para el rival", comentó.

"Tengo una relación muy buena con todos. Si en la relación club-entrenador no hay el 'feeling' adecuado lo mejor es parar y creo que aquella fue la decisión más correcta para el Nápoles y para mí, sobre todo porque dos años después volví al mejor club del mundo", agregó al respecto el entrenador italiano.

Finalmente, Ancelotti fue preguntado por Nacho Fernández, protagonista el sábado por su dura entrada a Cristian Portu. "Nacho habló con Portu y le pidió disculpas, no sé qué más tiene que hacer. Fue una acción de falta de lucidez y creo que las disculpas se han aceptado y ahí se acaba el tema", sentenció.