Fútbol.- Xavi Hernández: "Mi renovación está hecha hace días"

"Me siento apoyado por el presidente y estoy muy fuerte en confianza"

"Todavía es un proceso de construcción pero estamos compitiendo y con partidos excelentes"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que su renovación con el club blaugrana "está hecha hace días" y que en breve será oficial que sigue como técnico hasta, a falta de confirmación, el año 2025, aunque no se ve mucho más allá siendo el inquilino del club por la "exigencia" diaria a la que está sometido.

"La renovación está hecha hace días, llegamos a un acuerdo hace días y se anunciará en breve. Dije que estaba del cero al diez en diez puntos y sigue de diez. Hemos llegado a un acuerdo, estoy contento. Se anunciará pronto, no sé cuándo pero pronto", desveló en rueda de prensa.

"Está hecha, sí, y ya informaremos. Vamos a ver si me dan cita para hoy. Si hay algo que anunciar, ya lo haremos. No os preocupéis", apuntó, bromista, sobre por qué no aprovechar este fin de semana y las fiestas de La Mercè --patrona de Barcelona-- para firmar ese nuevo contrato que ya está acordado.

Xavi espera que esta temporada sea la de la confirmación. "Dimos muestras el primer año, el segundo llegaron títulos y esta temporada quizás es la de la confirmación de buenos partidos y resultados. Me siento apoyado por el presidente, me noto muy fuerte en confianza. Los jugadores se lo pasan bien, vienen a disfrutar. Es un buen momento pero no tenemos que dejar de trabajar para que esto siga funcionando", apuntó.

"Llegamos en un momento muy difícil, en unas circunstancias realmente adversas tanto en fútbol como en economía y el aspecto psicológico del equipo. Se ha trabajado muy bien desde presidencia, área deportiva y 'staff', que nos hemos dejado la piel. Se han conseguido dos títulos importantes, creo que todavía es un proceso de construcción y formación. Pero estamos compitiendo y con partidos excelentes", recordó sobre cómo ha cambiado el equipo desde su llegada.

De todos modos, pese a ser feliz y verse respaldado, rió al ser cuestionado sobre si aguantaría una carrera larga en el banquillo 'culer'. "Quince años lo veo complicado, está claro que esto es el Barça y hay una exigencia terrible. Sí que es verdad que sé dónde estoy. Pero hay momentos que no lo he pasado bien y otros que he disfrutado una barbaridad, esto ya lo he dicho muchas veces, es como una montaña rusa de sensaciones", argumentó.

"Ojalá pueda estar años aquí disfrutando, estoy en mi casa, estoy encantado, agradecido, respaldado, con una confianza tremenda del presidente y de la Junta Directiva, ahora de Deco y el área deportiva. Estoy feliz, en este momento estoy muy feliz, pero no, 15 años va a ser una tarea realmente muy difícil", reconoció al respecto.

De lo que más contento está es de haberle dado "la vuelta a la tortilla" y llevar al Barça a los títulos y a competir de nuevo, aunque todavía crea que les queda mucho por mejorar y construir. "Nosotros siempre hemos tenido fe y confianza en el trabajo. Podíamos darle la vuelta a todo esto, no ha sido fácil, ha sido tarea realmente complicada, pero en eso estamos", manifestó.

"Se ha ganado solo una Liga y una Supercopa. Este año el objetivo sigue siendo ganar títulos, pero no soy de mandar mensajes y menos a los rivales, está claro. Nos cuesta mucho conseguir títulos, es muy difícil y más en este país donde están Real Madrid y Atlético de Madrid y otros clubes muy fuertes, todavía cuesta más. Con toda la humildad del mundo, a seguir", se sinceró.

Xavi, preguntado por el momento de más orgullo, reconoció que fue ganar la Supercopa al Real Madrid por lo que comportó a nivel anímico al grupo y al cuerpo técnico. "Cuando nos creímos de verdad que podíamos competir y ganar cosas importantes fue en la Supercopa de España. Fue un punto de inflexión donde los jugadores también vieron y creyeron que podíamos competir", aseguró.

"Ganamos a un gran equipo que era el Real Madrid en una final. Fue el ideario de lo que queríamos, jugar bien y, como consecuencia, ganar el partido. Creo que allí hay un punto de inflexión, creo que los jugadores se lo acaban de creer. Nosotros como 'staff' también ganamos credibilidad en el entorno, con mucha gente", reconoció el de Terrassa.