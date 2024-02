Fútbol.- Xavi Hernández: "Si queremos ganar cosas, tenemos que mejorar mucho a nivel defensivo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que los "errores groseros" en defensa les están matando como resumen de la temporada, después de un empate (3-3) ante el Granada que puso la temporada "muy difícil" aunque no piensen "tirar la toalla".

"A nivel de juego hoy no era fácil. No teníamos futbolistas que normalmente van a la profundidad. Nos cuesta el ritmo y en la situación inversa hemos empujado. Las concesiones en defensa es el resumen del partido. Es un resumen de la temporada. Así es muy difícil, si queremos ganar cosas a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho", dijo en rueda de prensa.

El técnico catalán confesó que con el Real Madrid a 10 puntos la Liga se complica. "El objetivo es no tirar la toalla ahora. No dar la Liga por perdida. Las sensaciones no son buenas y está difícil. A 10 puntos faltando 14 jornadas, es un punto insuficiente", afirmó.

"Encajamos muchos goles. Los errores defensivos nos están matando. El segundo gol no es una jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada. Estados de forma, pérdida de futbolistas, es el fútbol. Este año hemos tenido que ir cambiando y son errores de concentración nuestros. Estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona", añadió.

Por otro lado, Xavi confesó que el vestuario y el propio presidente, Joan Laporta, están decepcionados pero pensando que esto "es largo", al tiempo que apuntó que Deco "cree en el modelo Barça". "En ataque hemos generado, pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho. Ahora he estado con Laporta y me ha dicho que esto es largo, que hay que animarse, está con decepción grande, estamos todos igual", terminó.