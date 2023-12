Fútbol.- Míchel: "Estamos preparados para luchar por estar arriba del todo"

"Cualquier aficionado al fútbol se va hoy siendo un poco del Girona"

El entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', apuntó que su equipo está "preparado para luchar por estar arriba del todo" en LaLiga EA Sports, después de vencer (2-4) al FC Barcelona para ponerse líderes en solitario "jugando muy bien" y con "una mentalidad increíble".

"Lo primero es que estamos salvados, con 41 puntos, hemos llegado a esta cifra mucho antes de lo que pensábamos. Todo Girona estará feliz, hemos hecho historia, es un partido para recordar, para mí ha sido un partidazo, de dos equipos buscando la portería rival. Hemos hecho un gran favor a la Liga por el partido de hoy. Jugar de tú a tú, con una mentalidad increíble de ser capaces de hacer daño al rival", dijo en rueda de prensa.

El Girona goleó en el Olímpic Lluís Companys y metió siete puntos al Barça, para demostrarse que puede ganar a cualquier rival. "Nos esperábamos a un gran Barça, lo ha sido por momentos, pero han tenido que correr mucho hacia atrás. Lo de otra dimensión era esto, hacer correr al Barça hacia atrás. Si lo hacemos con estos jugadores, lo podemos hacer contra cualquier rival. Estamos preparados para luchar por estar arriba del todo", afirmó.

"No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Real Madrid y Atlético durante una temporada entera, pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. Estos jugadores están haciendo historia de verdad. Hoy cualquier aficionado al fútbol se va siendo un poco del Girona. Nosotros no tenemos la presión. Estamos en disposición de ganar a cualquier rival", añadió.

Por otro lado, Míchel elogió de manera particular la actuación de Miguel, Sávio, Stuani o un Eric García que jugó contra su equipo aunque Xavi no quería. "Es una bendición que haya llegado Eric a Girona. Le dije cuando hablamos por teléfono 'no vienes solo por la salida de balón'. Es defensivamente muy bueno, que un central no mida dos metros no quiere decir que no sea un buen central. Tengo una suerte tremenda de tenerle en el equipo", afirmó.

"He visto un Barça dominador durante muchas fases, pero he visto un Girona reconocible, y eso me encanta. Hemos superado la presión, hemos conectado con los lejanos y hemos sido capaces de hacer daño, tenemos grandes futbolistas. Jugamos muy bien. Recibo muchos mensajes reconociendo que jugamos muy bien al fútbol", añadió.

"A partir de la jornada 26 veremos dónde estamos y la capacidad de luchar. Lo veo muy lejos, pero los datos hablan de un año histórico y que está superando las expectativas por mucho. No es un liderato de malas épocas de los grandes, es de muchos puntos", terminó.