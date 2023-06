Fútbol.- José Manuel Franco: "Ni el Gobierno ni el CSD dan ningún tipo de cobertura a Rubiales, ni a nadie"

"No sé si la Superliga es ya un sueño de verano, soy partidario de que en las actuales competiciones europeas se produzcan cambios"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, fue contundente este jueves al asegurar que ni su organismo ni el Gobierno dan "ningún tipo de cobertura" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ante las denuncias que esté recibiendo el dirigente, y que tampoco se ha "inhibido" en el conflicto en la selección femenina de fútbol porque siempre trata de "buscar acuerdos".

"No damos ningún tipo de cobertura ni a Rubiales ni a nadie, lo que hace este Gobierno y esta Secretaría de Estado es cumplir la ley. Llegan denuncias, pero lo que hemos hecho es cumplir prejudicialidad, que consiste en que si está en la vía penal abstenernos hasta que no se pronuncie la justicia ordinaria. También hemos pedido en caso de duda el consejo de la Abogacía de Estado, que nos ha dicho que estamos haciendo lo correcto", aseveró Franco durante su participación en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

Además, sobre el 'caso Negreira', aclaro que, "en contra de lo que se dice", la nueva Ley del Deporte "no redujo ningún tipo de período de prescripción". "Mantuvo el de tres años para las faltas muy graves, por coherencia con la ley de régimen jurídico del sector público que tiene tres años como máximo, y amplió el de las graves y leves, que eso a veces no se dice", puntualizó.

"Tengan en cuenta que están investigándose ya actuaciones del año 2000 y sería imposible llegar a ese momento. Además, cuando la nueva ley pasó por el trámite parlamentario ningún grupo propuso una ampliación de este periodo. Seguiremos siendo coherentes con el resto de la legislación y actuando siempre con rigor", subrayó.

Franco también dejó claro que serán "respetuosos" con lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga, cuyo dictamen "parece que se retrasa un poco". "No sé si la Superliga es ya un sueño de verano, pero siempre he defendido la misma posición, soy partidario de que en las actuales competiciones europeas se produzcan cambios, que lo veo necesario e imprescindible", indicó.

Lo que sí demandó es que las instituciones como la UEFA y la RFEF "corrijan, si es posible, la desigualdad con los llamados clubes-Estado". "Y que lo que surja no dañe a los equipos españoles ni a su labor de cantera y no minusvalore el fútbol español", remarcó el dirigente.

José Manuel Franco también se refirió a la convocatoria de la selección femenina de fútbol para el Mundial de este verano y la posibilidad de que vuelvan algunas de las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas hasta que no hubiese cambios. "Yo siempre procuro buscar acuerdos, potenciar que las partes enfrentadas lleguen a acuerdos", advirtió.

Por ello, dejó claro que el CSD "no" se ha "inhibido" en este conflicto y deseó que a la Copa del Mundo "vayan las mejores". "Hay este desencuentro y es necesario un acuerdo, que era posible, porque la RFEF no se cerró en banda ni sancionó a nadie y las jugadoras fueron contundentes al decir que no es que no fuesen a acudir a futuras llamada", expresó.

"Mantengo la esperanza de que vayamos con las mejores, que tenemos a las mejores como Alexia Putellas. Pido un esfuerzo adicional a la RFEF y las jugadoras para ir con las mejores y que podamos ganarlo", prosiguió el presidente del CSD, que también espera que alguna cadena de televisión haga una buena oferta para que el evento "sea visto por el conjunto de españoles".

Finalmente, advirtió que Antiviolencia aún no se ha podido "pronunciar" sobre la petición del Real Madrid de abrir expediente a Javier Tebas, presidente de LaLiga, por su respuesta, a través de las redes sociales, a Vinícius Júnior después de que el brasileño dijese que había racismo en el campeonato tras lo sucedido en Mestalla porque se recibió "pocas horas antes" de su reunión y el organismo ha pedido "una serie de aclaraciones".