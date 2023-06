Fútbol.- Jean-Michel Aulas: "Es inevitable, el fútbol femenino será igual y puede que incluso mejor que el masculino"

BERLÍN, 28 (STATS Perform/dpa/EP)

Jean-Michel Aulas, expresidente del Olympique de Lyon y uno de los grandes impulsores del fútbol femenino en Francia, tiene claro que es "inevitable" que el fútbol femenino termine por ser "incluso mejor" que el masculino, y también prevé un buen éxito en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que da comienzo el próximo mes de julio.

"En cualquier caso, nos guste o no, es inevitable. Mañana, el fútbol femenino será igual que el masculino, y puede que incluso mejor", afirmó Aulas en declaraciones a 'Stats Perform' con motivo de la primera Cumbre del Fútbol Femenino de la Asociación Europea de Clubes (ECA), celebrada en Londres.

El directivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que durante su presidencia del OL vio como su equipo femenino ganó la cifra récord de 16 títulos ligueros y ocho de la Liga de Campeones, tiene claro que el fútbol femenino "es un motor de crecimiento absolutamente fantástico".

"Yo tengo esta responsabilidad en la FFF, crear un fútbol femenino avasallador. No queremos dejarnos avasallar por la liga inglesa u otras ligas, así que intentamos crear una dinámica y un modelo autogenerador no sólo de creencia, sino también de resultados económicos que nos permitan seguir invirtiendo", añadió.

Además, ve al fútbol femenino más entretenido que el masculino. "No es marketing, no lo es, es algo concreto. Es que el tiempo efectivo de juego es mucho mayor que el del fútbol masculino. ¿Por qué? Porque no se busca ganar tiempo, ni engañar al árbitro. Y las cifras demuestran que, en términos atléticos, pronto no habrá diferencia, mientras que en lo referente al estado de ánimo, todo está a favor del fútbol femenino", remarcó.

El expresidente del OL también cree que el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanna "reflejará lo que ya ha ocurrido en Francia, es decir, un desarrollo muy importante en términos de espectadores y telespectadores". "La competición va a ser aún más competitiva porque ha aumentado el número de equipos que pueden ganar y hacer un papel importante", indicó.

"Para mí, veo equipos que son quizás los mejores de todos. Estados Unidos, como siempre, y por supuesto Inglaterra, que acaba de ganar la EURO con mucha seguridad y mucha ambición. También Brasil, que tiene algunas jugadoras excelentes e intenta, como con los chicos, aportar un estilo muy técnico, y luego Francia. Veo a estos cuatro equipos en los primeros puestos, pero siempre hay sorpresas, así que es simplemente una predicción", opinó.

Aulas también subrayó que los presidentes de la ECA están "firmemente" a favor del crecimiento del fútbol femenino, por lo que van a "seguir invirtiendo". "Eso es lo que nos va a permitir reforzar el fútbol femenino", sentenció.