Fútbol.- Japón desaconseja a sus ciudadanos ir a Corea del Norte para el partido de fútbol entre ambas selecciones

El Gobierno de Japón ha desaconsejado este miércoles a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte para asistir como público al partido previsto la semana que viene en Pyongyang entre las selecciones de ambos países, en el marco de la fase de clasificación para el Mundial de fútbol de 2026.

El ministerio de Exteriores japonés ha recordado en una breve nota en su página web que "como parte de las medidas contra Corea del Norte, Japón pide a los japoneses que eviten viajar a Corea del Norte", algo que sí tendrá que hacer la selección y el equipo técnico que la acompaña.

"El resto de personas siguen siendo objeto de la petición de que eviten viajar, también para ver el partido que se celebrará en esta ocasión", ha recalcado, en referencia al citado enfrentamiento, que tendrá lugar el 26 de marzo y que será el primero entre ambas selecciones en Corea del Norte desde 2011.

Las autoridades de Japón mantienen esta advertencia en pie desde hace años, si bien no prohíben expresamente los viajes a Corea del Norte, país con el que Tokio no mantiene relaciones diplomáticas. Por el momento no está claro si habrá aficionados japoneses desplazados a Pyongyang.