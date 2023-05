Fútbol.- El internacional alemán Benjamin Henrichs presenta una denuncia penal tras recibir insultos racistas en redes

LEIPZIG (ALEMANIA), 9 (dpa/EP)

El internacional alemán Benjamin Henrichs, jugador del RB Leipzig, ha presentado varias denuncias penales tras ser objeto de insultos racistas y antisemitas en internet.

Henrichs dijo al 'youtuber' Bilal Kamarieh que era imposible tomar medidas contra todos los delincuentes y que se dirigía principalmente a los que le insultaron a través de mensajes de voz. "Fue la primera vez que dije que me afectaba mucho. No tanto los mensajes como los mensajes de voz, cuando te das cuenta de que hay personas y no cuentas falsas", señaló.

Henrichs, de madre ghanesa y padre alemán, había hecho públicos algunos de los insultos tras ser blanco de ellos después de la victoria del Leipzig sobre el Borussia Dortmund en la Copa de Alemania el mes pasado. En aquel momento dijo que estaba considerando la posibilidad de emprender acciones legales.

Henrichs también dijo que recibió otro mensaje de odio tras la victoria de la semana pasada contra el Friburgo. Dijo que consiguió identificar al remitente, menor de edad, y llamó al padre, que se disculpó. El hijo, de 16 años, también telefoneó y se disculpó, dijo Henrichs.