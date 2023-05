Fútbol.- Del Bosque y Zabell apadrinan la I Copa de Fútbol 7 Unificado en Getafe

Cerca de 120 jugadores con y sin discapacidad participan el 17 de junio en el Polideportivo Juan de la Cierva de la localidad madrileña

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y la ex regatista Theresa Zabell, bicampeona olímpica, apadrinaron este miércoles la presentación de la I Copa de Fútbol 7 Unificado by Fanáticos de lo Real, en la que participarán cerca de 120 jugadores con y sin discapacidad intelectual el 17 de junio en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe (Madrid).

Organizada por Special Olympics Madrid y la Fundación Niqui, esta I Copa de Fútbol 7 Unificado contará con los equipos CD Rayo Vallecano, Fundación Segunda Parte, CD Leganés, CD Arganda, C Ciudad de Getafe, Fundación Iker Casillas, Fundación A La Par, Fundación Capacis, CD La Mancha y CD Amistad.

El fútbol unificado es una modalidad que se disputa con equipos mixtos integrados por deportistas con y sin discapacidad intelectual. Para el director de Special Olympics Madrid, Marcelino Pérez, la Copa es el "colofón" a la cuarta temporada de la Liga de Fútbol 7 Unificado.

"Es la única liga inclusiva de fútbol de España. Se disputará bajo la reglamentación del deporte unificado de Special Olympics. Una reglamentación que propicia la máxima igualdad e inclusión. No hay adaptaciones ni diferencias entre jugadores. Si el campo y el balón son iguales para todos, la reglas también", comentó.

Por su parte, la gerente de Fundación Niqui, Milena Barón, manifestó que es un "inmenso orgullo" formar parte de esta Copa y ayudar a romper las barreras de la discapacidad a través del deporte. "Queremos manifestar nuestra gratitud hacia todas las personas que lo han hecho posible", subrayó.

Barón también resaltó la importancia de la colaboración aportada por el patrocinador, Burger King, y su programa Fanáticos de lo Real, así como la del Ayuntamiento de Getafe, que ha cedido de forma altruista las instalaciones para llevar a cabo el campeonato.

"Y por supuesto, la de nuestros padrinos, Vicente del Bosque y Theresa Zabell, a los que quiero mostrar todo nuestro agradecimiento. Millones de gracias por vuestra implicación y apoyo al proyecto", añadió.

Del Bosque resaltó la importancia que ha tenido en su vida la etapa que ha desarrollado como entrenador formativo. "Sin duda, ha sido la más enriquecedora que he tenido en todo. El motivo por el que estamos aquí es que los chavales con alguna discapacidad puedan jugar a su deporte favorito, en este caso al fútbol. Me recorro todos los pabellones de Madrid y siempre juegan a horas intempestivas. Yo estoy encantado de fomentar y promocionar este torneo. De lo que se trata es de que chavales que tienen capacidad para casi todo puedan jugar al fútbol, divertirse y hacer deporte", comentó.

Theresa Zabell resaltó la importancia de poder aportar, como madrina, un "granito de arena" a este evento de Special Olympics, una asociación que sigue "muy de cerca". "A mí el deporte inclusivo me encanta. Verdaderamente el torneo que aquí se presenta me parece algo bestial y el modelo a seguir", indicó.

El torneo se disputará el próximo 17 de junio, de 10:00 a 14:30 horas, y los equipos se dividirán en dos grupos. Los dos primeros clasificados de cada uno se enfrentarán para decidir el primer puesto, y los dos segundos, para el tercero.

Special Olympics Madrid y Fundación Niqui son entidades sociales que tienen como misión el fomento de la forma física, la salud y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte mediante actividades deportivas, formativas o de sensibilización. Special Olympics Madrid es promotora, dentro de su ámbito, del deporte unificado.