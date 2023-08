Fútbol.- El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo firma ocho temporadas con el Chelsea

El Chelsea inglés confirmó este lunes el fichaje por las próximas ocho temporadas del joven centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, procedente del Brighton & Hove Albion y que finalmente impuso su preferencia de ir al conjunto londinense.

Caicedo, de 21 años, tenía una oferta también del Liverpool, que había incluso llegado a un acuerdo con su club por alrededor de 110 millones de euros, pero no con el futbolista, cuyo deseo era recalar en las filas 'Blues'.

El doble campeón de Europa no detalló cifras económicas del contrato del jugador sudamericano, pero según indicaron desde 'ESPN', el acuerdo sería por más de 116 millones de euros, más variables, lo que supone un récord en el fútbol británico.

"Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando me llamó, solo sabía que quería fichar por este club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de comenzar con el equipo", señaló Caicedo en la web del conjunto londinense.

Por su parte, los directores deportivos del Chelsea Laurence Stewart y Paul Winstanley recalcaron que Caicedo "ha demostrado ser un jugador destacado en el fútbol europeo durante los últimos 18 meses". "Estamos encantados de incorporarlo a la plantilla de Mauricio Pochettino. Moisés posee un conjunto de habilidades poco comunes en el mediocampo y es un jugador al que hemos estado apuntando durante algún tiempo. Creemos que tendrá un impacto significativo en Stamford Bridge esta temporada y en los años venideros", añadieron.