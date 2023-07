Fútbol.- Casemiro: "A quien le gusta el fútbol, le gusta Messi"

El mediocentro brasileño del Manchester United Carlos Henrique Casemiro aseguró que "a quien le gusta el fútbol, le gusta Leo Messi", un jugador que "dejó huella" en el fútbol, junto a Cristiano Ronaldo y Neymar, "los tres más grandes" de su "generación", al mismo tiempo que confesó que su fichaje por el conjunto inglés respondió a su "ambición" por jugar en otra liga, aunque "dos o tres años" antes no habría salido del Real Madrid.

"Messi dejó su huella, no lo puedes negar. Siempre fue un rival, con el Barcelona y Argentina, no había forma de escapar. Pero a los que les gusta el fútbol, les gusta Messi; fue un placer jugar contra él. Es un tipo que no necesita comentarios, solo hay que admirarlo", afirmó el carioca en una entrevista a Placar recogida por Europa Press.

Casemiro comparó a Messi, al portugués Cristiano Ronaldo y a su compatriota Neymar con leyendas como Diego Armando Maradona o Pelé. "Tuve el placer de ver a Messi, Cristiano y Neymar, que son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo (Nazario), a (Zinédiné) Zidane, pero sin duda estos tres son los mejores de mi época. Nunca jugué contra Cristiano, gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias", ironizó.

"Es imposible detener a estos muchachos solos, siempre necesitan ayuda y planificación. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto marcaban en ese momento, son 50 goles por temporada. Ahora (Erling) Haaland también lo está haciendo, antes cualquiera que marcaba 30 goles en una temporada era una estrella", analizó Casemiro.

A pesar de su admiración por Messi, el brasileño reconoció que se alegró por la victoria de Argentina en Catar, aunque no vio el partido. "Uno de mis mejores amigos, que es 'Licha' (Lisandro Martínez), fue campeón y lo felicité, con respeto. Si hay alguien que se lo merece de mis amigos, es Lisandro", reveló.

"Después de caer eliminados, para ser honesto, pasé un mes sin ver fútbol, sin encender la televisión. Duele mucho. Evitaba hablar de fútbol. Era difícil, porque tenía que jugar, pero no hablaba del Mundial", agregó.

Finalmente, abordó su salida del Real Madrid en el verano de 2022. "Hubo una oportunidad de salir de un gran club. Hay edades en las que tienes esa voluntad, esa fuerza para salir. Si hubiera sido hace dos años no hubiera salido del Real Madrid para ir a otro 'grande' de Europa. Había una ambición de querer jugar en otra liga", sentenció.