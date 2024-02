Fútbol.- Aurelio de Laurentiis: "Le dije a Florentino Pérez que la idea de la Superliga es equivocada"

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, insistió este miércoles en que "nunca" se ha pronunciado "a favor de la Superliga", proyecto impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que se reunió para decirle que su idea "es equivocada".

"Nunca me he pronunciado a favor de la Superliga, siempre he luchado por el carácter democrático del fútbol y por la libertad de mercado", dijo De Laurentiis en rueda de prensa, contrario al "monopolio que tiene la FIFA y la UEFA".

El dirigente se reunió con Florentino Pérez en Alicante, cuando le explicó que "la idea de la Superliga es equivocada" y le propuso "una liga paralela a los campeonatos nacionales". "Si se razona como un monopolio se es antidemocrático. Las ligas domésticas tiene prioridad sobre todo, incluso sobre la selección, porque respeta a los aficionados", expresó.

"Le reconocí el mérito de crear un detonante con la Superliga. Florentino tiene ya la resolución del TJUE, que abre nuevas competiciones, y ahora se estudia una competición que parte de 5.000 millones de ingresos y podría llegar hasta 100.000 millones de ingresos", concluyó.