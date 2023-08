La Federación de Atletismo deja fuera del Mundial al líder de los 200 m. y este estalla en Twitter

Este jueves la RFEA daba a conocer el nombre de los 56 atletas que van a representar a España en el Mundial de Budapest del 19 al 27 de agosto. Uno de los que se ha quedado fuera es Pol Retamal, el líder del ránking nacional de los 200 metros y que había conseguido su plaza a través del World Ranking, pero que no había llegado a la marca mínima exigida por la Federación Española de Atletismo.

El velocista catalán, minutos después de conocerse la convocatoria, ha colgado un comunicado en sus redes sociales cargando contra el ente por su exclusión de la misma: El pasado fin de semana en las semifinales del Campeonato de España corrió en 20.40, solo 10 centésimas por debajo de los 20.30 que requería la RFEA, y al final se ha quedado fuera pese a ocupar el puesto 40 de 48 en el ránking de la World Athletics.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/bufdegSjZf — Pol Retamal Ávila (@Polretamal8) August 3, 2023

Con profunda indignación y decepción quiero hacer pública mi protesta por la exclusión injusta y reiterada de mi participación en el Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre en Budapest, y por la de compañeros en la misma situación. Por segundo año consecutivo me veo privado de la oportunidad de participar en este prestigioso evento, a pesar de estar clasificado por el sistema de puntos de World Ranking.

El año pasado también fui excluido del Campeonato Mundial en Eugene bajo excusas similares. En esa ocasión no existía una marca mínima española, pero yo tenía el derecho de participar, siendo relegado injustamente. La explicación dada por la Federación Española de Atletismo -en la que se priorizó la aprobación del presupuesto del relevo del 4x100 por encima de mi participación individual, al mismo tiempo que se me dijo que no tenía el nivel suficiente para participar en un campeonato del mundo a nivel individual- es simplemente inaceptable. Mi carrera y mi dedicación al atletismo merecen un trato justo y transparente y más después de cumplir con los requisitos para participar

Quiero dejar claro que no solo lamento la oportunidad de representar a España en el Mundial, sino que siento que se ha cuestionado mi nivel y capacidad como atleta. Mi esfuerzo, dedicación y logros en la pista durante toda mi carrera no deberían ser cuestionados de esta manera. Esta repetición de decisiones injustas y exclusiones arbitrarias erosiona la confianza y el respeto hacia los organismos que rigen nuestro deporte.

Resulta alarmante que se hayan impuesto marcas mínimas adicionales, catalogadas como 'búsqueda de la excelencia', las cuales resultan ser un obstáculo injusto y desproporcionado (por si no fuera ya complicado el actual sistema). Es desconcertante cómo se exige a los atletas actuales una excelencia inalcanzable para algunos de aquellos que toman decisiones en el presente. Estas marcas parecen diseñadas para limitar la participación de atletas con potencial para competir a nivel internacional, lo que les priva a muchos a dar el salto y conseguir becas o ayudas para poder seguir dedicándose a este deporte.

En fin, es triste, pero es la realidad que nos está tocando vivir. Seguiremos trabajando para no dejar ninguna duda de cara a próximas citas.

Nos vemos en las pistas, un saludo

Pol ya se quedo fuera de la prueba en el Mundial de Eugene donde si formó parte del relevo 4x100. En la misma situación se encuentran Iñaki Cañal, Óscar Husillos o Carlos Tobalina, el lanzador de peso cántabro también se ha mostrado muy enfadado en su cuenta de Twitter.

@belentoimil y yo deseamos a nuestr@s compañer@s un gran Mundial en Budapest!

Por nuestra parte cerramos temporada 2022/2023

PD: Estamos organizando un viaje ya para unir todas las bolas de dragón para poder ir a un Campeonato Internacional estando por World Ranking dentro… pic.twitter.com/RX5d22Y0Ac — Tobalina Aspirez OLY (@CarlosTobalina) August 3, 2023

"Belén Toimil y yo deseamos a nuestr@s compañer@s un gran Mundial en Budapest! Por nuestra parte cerramos temporada 2022/2023. PD: Estamos organizando un viaje ya para unir todas las bolas de dragón para poder ir a un Campeonato Internacional estando por World Ranking dentro...", ha escrito Tobalina junto a una foto en la que se le ve acompañado por la también lanzadora de peso Belén Toimil, que se encuentra en una situación similar a la suya.