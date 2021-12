Fallece el triple campeón de kickboxing, el negacionista Fred Sinistra, a los 41 años por coronavirus

El triple campeón del mundo de kickboxing, el belga Fred Sinistra, falleció a los 41 años por una complicación derivada tras contagiarse de coronavirus.

Sinistra, apodado como 'The Undertaker' y conocido por la prensa belga como 'el hombre más fuerte de Bélgica', no tuvo suficiente con las defensas de su cuerpo y falleció. En vida, se proclamó negacionista y no recibió ni una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Además, aunque tuvo que ser ingresado en un hospital belga, prefirió pedir el alta médica, bajo su responsabilidad, y recuperarse en su domicilio. Con una grave afección pulmonar, solo el convencimiento de su entrenador Osman Yigin le llevó a ingresar durante el mes de noviembre, desde donde subió algunas fotografías en redes sociales.

Recientemente, publicó un vídeo en el que aseguraba que se recuperaría del "pequeño virus". El mundo del kickboxing hoy llora su fallecimiento.