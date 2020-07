El doble campeón mundial de snowboard Alex 'Chumpy' Pullin ha fallecido a los 32 años durante un accidente de pesca submarina en una playa de Australia, su país natal. "La comunidad de Snow Australia está conmocionada y entristecida por el repentino fallecimiento del tres veces olímpico Alex Pullin, que hoy perdió la vida mientras pescaba con lanza en Gold Coast", anunció la federación nacional de deportes de nieve.

"Nuestro más sentido pésame para la familia de Alex, así como para sus compañeros de equipo y el personal de apoyo. Alex era un miembro muy querido de la comunidad de Snow Australia y lo vamos a extrañar muchísimo", añadió la organización.

Pullin ganó títulos mundiales de snowboard cross en 2011 y 2013. Además, participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno y fue el abanderado del equipo australiano en los Juegos de Socchi 2014. Era conocido por ser un ávido pescador submarino, surfista y entusiasta del buceo.

La policía de Queensland explicó que un hombre nadaba en un arrecife artificial cerca de Palm Beach el miércoles por la mañana cuando perdió el conocimiento mientras estaba en el agua. El hombre fue encontrado inconsciente en el fondo del océano por otro buzo que pidió ayuda, dijo un oficial de policía añadiendo que el hombre, a quien describieron como "una persona muy en forma", buceaba sin bombona de oxígeno y que su muerte está siendo tratada como no sospechosa.

"Chumpy was a mentor to so many of our younger snowboarders, giving up his time to coach and provide advice to our future Olympians. His loss will be felt right across our community."



Vale Chumpy ����



➡️ https://t.co/YjzcIqciCapic.twitter.com/9zHc3IOerz